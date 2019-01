Tenk deg scenariet: Du utforsker et gammelt fabrikklokale, fordi du har hørt rykter om en "skjult skatt".

Innenfor portene ser du at det står nærmere ett dusin biler, kledt i presenning.

Du drar av duken, og oppdager at samtlige biler er BMW 5-serie - og at alle er helt ubrukte.

Det er bare én ting som er spesielt: Bilene er fra 1994!

Dette er ikke bare en ønsketenking, men faktisk en reell hendelse fra Bulgaria. Der fant man nemlig nylig en slik skatt i Bozhurishte, en liten by like utenfor hovedstaden Sofia.

Hva som vil skje med bilene nå er fortsatt usikkert.

Plasten på stolene er fortsatt på - disse bilene har ikke kjørt mer enn 6 kilometer! Foto: Център за БОРБА с Ръждата/Centar za borba s razhdata

Spesiell historie

– Vi er en gruppe venner som er ville etter klassiske biler, og fikk høre om disse. Slik de står på bildene er slik de ble funnet, sier Georgi Kalinov til Broom.

Kalinov er eieren av bilverkstedet som postet om funnet på sine Facebook-sider.

– Opprinnelig ble 200 BMW-er kjøpt ut av konkursboet til en spansk BMW-forhandler, forteller Kalinov.

De fleste bilene ble videresolgt i Bulgaria, men 1. januar 1995 slo nye skatteregler inn, noe som gjorde bilene 20 prosent dyrere over natta.

– Dermed ble det vanskelig å selge dem raskt med god profitt, forteller Kalinov.

Siden har bilene blitt stående stadig mer nedstøvet i det gamle fabrikklokalet - med unntak av da samtlige biler fikk byttet olje og kjølevæske hos en BMW-forhandler i nærheten.

– Disse 11 bilene her har mellom 4 og 6 kilometer på telleren, forteller Kalinov.

Bilene er 520i- og 525i-modeller. 10 er sedaner,, en er stasjonsvogn. Foto: Център за БОРБА с Ръждата/Centar za borba s razhdata

Voldsom interesse

- Interessen for bilene har vært helt enorm, sier Kalinov til Broom.

– Vi får henvendelser fra hele verden!

Det skal ikke mer enn et blikk til på Facebook-sidene til verkstedet for å skjønne hva Kalinov snakker om. På bildene av BMW-ene kommenterer flere at de ønsker å kjøpe bilene, og mange lurer på hva som kommer til å skje med dem nå.

Dokumentene i frontruta forteller at bilene er opprinnelig solgt til det spanske markedet, med beskjedent utstyrsnivå. Foto: Център за БОРБА с Ръждата/ Tsentŭr za BORBA s Rŭzhdata

– Eieren ønsker ikke å selge bilene nå, Vi får tilbud hele tiden, men eieren sier bare nei. sier Kalinov.

Han opplyser at eieren ikke ønsker å stå frem med navn, og foreløpig har all kontakt gått gjennom Kalinov og hans antirust-verksted.

Sene utgaver

BMW 5-serie av denne generasjonen (også kjent som E34) kom på markedet i 1988. Utseendemessig tok den med seg mange elementer fra den større E32-generasjonen av 7-serie.

Bilene som står i Bulgaria er i hovedsak 520i- og 525i-modeller, noe som betyr at de enten har 2-liters rekkesekser med 148 hestekrefter eller 2,5-liters rekkesekser med 189 hestekrefter.

E34-generasjonen ble erstattet av E39 i 1995, og produsert frem til sommeren 1996. De spansk-bulgarske bilene er med andre ord sene utgaver av den elegante storbilen.

Dette var synet som møtte den bilentusiastiske vennegjengen i det gamle fabrikklokalet i Bulgaria. Foto: Център за БОРБА с Ръждата/Centar za borba s razhdata

Ingen avgift i Norge

Selv om eieren av de 11 ny-gamle BMW-ene sier han ikke vil selge bilene, er det rart å tenke at han skal ønske å beholde dem i evig tid.

Og skulle du være så heldig å få napp på en av dem, kan du faktisk importere den relativt rimelig til Norge. Siden bilene er 1994-modeller faller de inn under den nye 20-årsregelen for import av biler til landet.

Det betyr at bilene ikke har importavgift utover momsen, noe som bør glede de fleste bilentusiaster.

Det er ikke dermed sagt at bilene i Bulgaria blir billige – ifølge det bulgarske nettstedet Auto Club snakker vi fort rundt 150.000 kroner per bil ...

