Det bekrefter Viking-trener Bjarne Berntsen til TV 2.

– Vi får en islandsk landslagsspiller som skal gi konkurranse på midtbanen. Han var med i VM-troppen til Island, og har god erfaring, sier Berntsen til TV 2.

Berntsen forventer at Fridjonsson vil være med å kjempe om en plass i startelleveren til Viking denne sesongen.

– Han er en spennende spiller som skal være i stand til å kjempe om en plass i startelleveren. Han er allsidig med stor løpskraft.

Berntsen bekrefter at det dreier seg om et lån ut sesongen, men at det Viking ikke har noen opsjon på kjøp da partene var for langt fra hverandre i vurderingen av spillerens verdi.

Fridjonsson spilte 17 kamper i Eliteserien i fjor, og står med fem A-landskamper for Island.