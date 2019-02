Carina Dahl flytter inn på Torpet kjendis

Hun håper at Torpet kjendis-deltakelsen kan gi musikken hennes mer oppmerksomhet.

– Når jeg deltar i et TV-program, så merker jeg at det drar på musikken min. Og det er derfor jeg gjør TV, fordi jeg vil at musikken min skal være i fokus. Men det er kult at man kan være både musiker, modell, blogger og kunstner, og samtidig være med på TV-konsepter som underholder folk, sier hun.​​

Forrige uke ble det klart at Carina er en av ti artister som deltar i årets Melodi Grand Prix. Med låten «Hold Me Down» deltar hun i MGP for tredje gang.​

