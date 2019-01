Komikeren Christine Koht har blitt kreftsyk, skriver VG.

I en pressemelding fra Stand Up Norge heter det:

«Det er derfor med tungt hjerte vi nå forteller at Christine Koht har fått kreft og at hun for tiden er til intensiv behandling».

Kanselerer forestillinger

Komikeren kansellerer alle forestillinger, både på turné og på Latter i Oslo, det bekrefter produsent Elina Krantz i Stand Up Norge til VG.

Åpen om sykdommen

Christine Kohts sykdom ble kjent i A-magasinet der hun er spaltist og hvor hun har delt egne tekster om sykdommen de siste månedene. 9. januar meddelte hun at hun var syk.

– «For noen måneder siden falt jeg ned i en Alice i Eventyrland-verden der ting som før var selvsagte og ordnet, ikke lenger er det. Det skjedde på et usedvanlig vanlig legekontor, der en usedvanlig vanlig lege fortalte meg at jeg har en alvorlig sykdom. Hjelp! Er det noe å gjøre med den? Det håper vi. Kommer jeg til å bli frisk? Det håper vi.», skrev Koht i A-magasinet.

Saken oppdateres.