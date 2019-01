14. desember i fjor var den splitter nye 737MAX-maskinen på vei fra Dubai til Oslo som rute DY1933.

I luftrommet over Iran fikk flygerne en indikasjon på problemer med den ene motoren. Kapteinen besluttet å lande på den nærmeste tilgjengelige flyplassen, som ligger i Shiraz i Iran.

Strandet i snart sju uker

Norwegian sendte et annet fly som plukket opp de 180 passasjerene og seks besetningsmedlemmene. Men flyet ble stående, og fortsatt vet ikke selskapet når det kan være tilbake i drift.

– Flyet står fortsatt i Iran med en teknisk defekt. Vi vet ikke med sikkerhet hvor lang tid det kan komme til å ta før våre teknikere kan påbegynne arbeidet, og jeg kan derfor heller ikke si noe om når flyet er tilbake i rute, opplyser presseansvarlig Andreas Hjørnholm i Norwegian i en epost til TV 2.

Trenger amerikansk reservedel

Under andre omstendigheter ville det ikke bydd på store problemer å fikse flyet og få det tilbake i trafikk. Men fordi flyet står i Iran, et land som er gjenstand for sanksjoner fra USA, har saken blitt atskillig mer komplisert.

Ifølge det danske flynettstedet check-in trengs det reservedeler fra den amerikansk-franske motorprodusenten CFM International. Dermed ble det amerikanske myndighetsorganet Office of Foreign Assets Control (OFAC) koblet inn i saken. OFAC må ta stilling til om motordelen kan eksporteres til Iran til tross for det amerikanske eksportforbudet til landet.

Today, 07:48am in Shiraz, Iran.



Norwegian Air’s #737Max enters its sixth week of being stuck. No end in sight. #aviation pic.twitter.com/mDNkZdqfhC — Alex Macheras (@AlexInAir) January 24, 2019

Den langvarige delvise stengingen av det amerikanske statsapparatet har trolig bidratt til at saksbehandlingen har tatt lang tid. Snart syv uker etter at flyet sist var i luften, kan Norwegian fortsatt ikke si noe om når det vil være operativt igjen.

Får konsekvenser

I mellomtiden utgjør det strandede flyet en hodepine for selskapet. Ethvert flyselskap forutsetter at deres maskiner skal være i drift, og det får konsekvenser når et fly må tas ut av trafikk.

– Det er klart at Norwegian har programmert flyet til å operere på ruter. Når flyet er ute, må det kompenseres enten ved å leie inn kapasitet eller ved å omstrukturere rutenettet, alternativt kansellere kapasitet, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i WinAir.

Boeing 737MAX 8-flyet ble levert til Norwegian i oktober 2018. Ifølge check-in fant den første kommersielle flyvningen sted 2. november. Det betyr at flyet, med et portrett av dikteren Hans Børli på halen, kun har vært i drift i 42 dager og stått uvirksomt på bakken i 47 dager.

– Står i feil land

Norwegian svarer ikke på TV 2s spørsmål om hvor mye penger det koster å ha flyet stående, men ifølge Hans Jørgen Elnæs dekkes slike hendelser normalt av flyselskapenes forsikringsordninger. Flyanalytikeren er uansett klar på at situasjonen er kinkig for Norwegian.

– Flyet står dessverre i helt feil land når det gjelder begrensninger på arbeid og deler, så det er klart det er vanskelig å si hvor lang tid dette vil ta, sier Elnæs.