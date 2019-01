Kina-aktuelle Ole Kristian Selnæs forlot tirsdag Saint-Étienne-troppen som den siste tiden har vært på treningsleir i Carquefou.

Ifølge rapporter fra franske medier hevdet klubben selv at det skyldtes at nordmannen var syk, men det hevder nå den franske storavisen L'Équipe bare er tull.

Ifølge avisen er sykdomsforklaringen et forsøk på å pynte på sannheten. Realiteten er, ifølge avisen, at Selnæs ønsker å tvinge gjennom en overgang bort fra klubben.

TV 2 har ingen opplysninger på sykdomssituasjonen til Selnæs, men har fått opplyst at midtbanespilleren nå skal være giret på en overgang til Kina, der han har blitt forespeilet over 100 millioner i lønn over en treårsperiode.

Overgangsvinduet stenger snart

I går skrev TV 2 at den franske klubben hadde satt en frist ut dagen på å avklare framtiden til Ole Kristian Selnæs. Dette på grunn av at overgangsvinduet i Frankrike stenger natt til fredag og at klubben ønsker å ha mulighet til å hente inn en erstatter.

Ifølge franske medier er forhandlingene med kineserne litt vanskelige per dags dato. Dette skal skyldtes at FC Shenzen fortsatt ikke skal ha kommet med et konkret, offisielt bud på nordmannen.

Mens overgangsvinduet i Frankrike natt til fredag, er det åpent i Kina ut februar. Det betyr at Selnæs-sagaen kan fortsette ytterligere en stund til.

PS: Verken Ole Kristian Selnæs, agent Mikael Dorsin eller Saint-Étienne har svart på TV 2s henvendelser den siste tiden.