Norge er storfavoritter i nordisk mesterskap i FIFA etter seieren over Frankrike i desember, som var deres første landskamp.

– Jeg har større tro på mesterskapsseier denne helgen enn jeg hadde mot Frankrike, akkurat på grunn av den enorme prestasjonen vi gjorde mot franskmennene. På papiret var vi skikkelig underdogs, vi skulle jo måle oss mot en tidligere verdensmester og PSG-spillere med vanvittige lønninger. Men gutta viser hvor gode de er, og slår Frankrike, som regnes som verdens beste landslag, så det gjør jo at vi tar med oss en veldig bra flyt inn mot helgen, sier landslagssjef Marius Hjerpseth og legger til:

– Gutta er topp motiverte, og både samarbeidspartnere og forbundet gjør en meget god jobb med å tilrettelegge for at vi skal dra til Finland og kun ha fokus på å prestere best mulig.

Tøff motstand

Det norske landslaget i FIFA møttes onsdag på Ullevaal for å starte forberedelsene til Nordisk mesterskap i Helsinki. I den finske hovedstaden venter tøff motstand fra Finland, Danmark og Sverige når landslagene møtes bak konsollene klokken 10.00.

– Det blir jo ganske tøft å konkurrere mot de andre nordiske nasjonene, men jeg føler vi har gode sjanser, sier Magnus Myrhaug Kristiansen til TV 2.

– Vi spilte nettopp mot Frankrike og slo de. De var storfavoritter, så jeg tror vi har gode muligheter, sier 17-åringen som representerer Norge og Vålerenga Vestavind.

– Er dere favoritter?

– Vi er nok ikke storfavoritter, men etter kampen mot Frankrike så vil nok folk se litt mer opp for oss nå enn det de ville ha gjort tidligere, sier yngstemann på landslaget.

Vil gi alt for å bli nordisk mester

Lagkamerat Anders Rasmussen har målet for nordisk mesterskap klart.

– Jeg forventer at det blir tøff motstand, men målet er selvfølgelig å dra hjem som nordisk mester. Hvis vi klarer å prestere så godt vi kan, så har vi gode sjanser. Jeg spiller kontringsorientert - eller defensivt som de andre gutta i troppen kaller det - og jeg er veldig trygg på at det vil fungere bra mot de andre nordiske landene, slik som det gjorde mot Frankrike.

Det norske landslaget består av følgende fire spillere: