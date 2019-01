Skjebneuker for Thoresen etter spillermisnøye

– Det vil alltid være naturlig å lytte til spillerne, i alle fall kapteinsteamet. Det syns jeg er en naturlig måte å gjøre ting på, både i idretten og i næringslivet. Men man er vel ikke kjent for å gjøre det verken i forbundet, eller i klubber i ishockey, mener han.

Eide så sin side lover at spillerne skal bli hørt.

– Ja, de har jo vært med i prosessen hele tiden. Mer eller mindre. Det er ikke like mye kontakt med alle i klubbhverdagen, men de er med på råd og vi tar selvfølgelig de synspunktene de har med i vurderingen, forsikrer Eide.

– Har det vært dialog med spillerutvlaget nå i de siste ukene?

– Ja, det er jo det hele tiden. Det er oftest gjennom kapteinsteamet vi oftest har kontakt, også møtes man jo til uken. Da får vi jo litt mer tid.

– Dersom dere skulle velge å forlenge med Thoresen, er dere sikre på at dere har med dere spillergruppen på den avgjørelsen?

– Det må vi se på, og komme tilbake til. Det er jo en del av vurderingen som blir gjort om vi skal fortsette med Thoresen, eller ikke.

– Men når dere konkluderer kan dere forsikre at spillergruppen har blitt hørt?

– Ja, det har de selvfølgelig blitt.

Kritisk til forlengelse

I kontrakten til Thoresen står det nedfelt at kontrakten skal reforhandles før VM.

– Vi ønsker å få avklart trenerspørsmålet i løpet av februar. Det er naturlig for vår del for å få avklart dette tidlig før VM, og for hans del i forhold til hva han skal gå mot neste sesong, sier Eide til TV 2.

TV 2s ekspert er kritisk til avtalepunktet, og mener forbundet har satt seg i en kinkig situasjon.

– Jeg ser egentlig ingen grunn til at avtalen skal forlenges nå. Det er i VM du får målt om de møtene de hadde etter VM har gitt resultater. De har hatt én samling, men der var ikke de beste med. Thoresen har ikke hatt noe forum til å vise at det har blitt bedre, og det er derfor jeg stusser over at det kanskje forlenges med en landslagssjef som har en jobb å gjøre, sier Follestad Johansen.

– Tror du Petter Thoresen er det riktige valget på lang sikt for Norge?

– Petter kan være rett mann, men han må gjøre en del endringer i lederstilen. Det har han også selv sagt. Det er stor forskjell fra å trene et klubblag, fremfor å trene et landslag. De må være fornøyd hvis de skal være på landslaget, og da presterer de også bra. Det tror jeg han har en vei å gå, avslutter Follestad Johansen.

Landslagssjefen selv ønsker naturligvis å forlenge kontrakten, og sier han jobber med å imøtekomme innvendingene fra spillerne.

– I turneringen på Lørenskog før jul føltes det som om vi hadde tatt steg etter møtet med spillerne i sommer. Vi trenerstaben tåler å få høre at alt ikke går på skinner. Jeg gir selv tilbakemeldinger når ting ikke er bra nok, og vi jobber med å rette på det vi har fått tilbakemeldinger på, sier Thoresen til TV 2.

– Hva har du gjort?

– Vi jobber med å bli klarere i det vi gjør på isen.

– Er du trygg på at du har spillerne i ryggen hvis det kommer til en ny periode?

– Ja, det føler jeg. Spillerne var misfornøyd med en del ting, og jeg var også misfornøyd med en del ting. Så dette må vi bare forbedre oss på, avslutter Thoresen.