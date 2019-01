Deila tror Vilsvik blir for dyr for Vålerenga

Ronny Deila og Vålerenga ønsker å forsterke forsvaret før årets sesong.

Tidligere Deila-elev Lars Christopher VIlsvik har vært på radaren til Oslo-klubben, men Ronny Deila frykter nå at han må se langt etter en gjenforening.

– Vi har sett på Vilsvik, men han er en viktig mann for Strømsgodset, sier Deila til TV 2.

– Tror du det kan ordne seg?

– Nei, det tror jeg ikke noe på. Vi må ha inn en høyreback, og vi må se på hvem det blir. Men vi har ikke kommet noe videre der (med Vilsvik), sier Ronny Deila.

Slik TV 2 forstår det er det avstanden mellom klubbene som gjør at en overgang for Vilsvik per dags dato ser vanskelig ut.

– Vi ser først og fremst etter forsvarsspillere nå. I tillegg er vi veldig glad for å få inn Vega og Vilhjalmsson. De vil forsterke oss. Vi må blant annet gjøre noe med dødballstatistikken vår, og der blir Vilhjalmsson viktig. Det samme blir Vega med sin gode fot, sier Deila.

I løpet av vinteren har Vålerenga mistet to viktige forsvarsspillere i Amin Nouri og Felipe Carvalho.

Jakter topp fire-plassering

Vålerenga er godt i gang med oppkjøringen til fotballsesongen 2019. Tirsdag vant Vålerenga blant annet 3-1 mot 1. divisjonslaget Ull/Kisa.

– Vi er stort sett skadefrie og alle har fått trent bra. Det er fint for harmonien i troppen og ikke minst får vi trent bra etter kampene, sier Deila.

Etter å ha blitt nummer ti, åtte og seks på tabellen de siste tre sesongene, har Deila en klar ambisjon om å klatre ytterligere på tabellen i år.

– Jeg har hele tiden sagt at vi ønsker å kjempe om en topp fire-plassering. Det er en tøff målsetting, men såpass tro må vi ha på oss, sier Deila.

– Er dere i rute?

– Alle er gode i januar, så det blir umulig å svare på. I januar er trenerne fantastiske og spillerne fornøyd med alt mulig. Men vi har selvsagt tro på det vi driver med, og blir vi bedre enn det vi var i fjor, så blir det bra, sier han.

– Har fått det jeg har blitt lovet

Det var sommeren 2016 at det ble klart at Ronny Deila skulle overta Vålerenga, men det var først i 2017 at han for alvor fikk eneansvaret for Oslo-klubben.

Umiddelbart gjorde en nysatsing slik at den tidligere Celtic-spilleren fikk hentet en del spillere. Nå virker det som om pengesekken er mer stengt igjen. TV 2 vet at økonomien i Vålerenga er utfordrende.