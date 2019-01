Gullstrupen har den siste tiden fått massiv oppmerksomhet i utenlandske medier.

Årsaken er at 50-åringen tilsynelatende har rast ned i vekt.

Fansen er nå bekymret for kanadierens helse, og holder ikke tilbake på kommentarene i sosiale medier.

«Du er ikke sunn. Så tynn og skjelettaktig», skriver en Instagram-bruker.

«Vær så snill, Céline. Våkn opp. Du er for tynn. Tenk over det, vær så snill», kommenterer en annen.

Snakker ut

Nå slår Dion tilbake mot kritikken. I et intervju med The Sun, sier sangeren at hennes nye utseende og stilforandring er noe hun kun har gjort for seg selv.

– Jeg vil føle meg sterk, vakker, feminin og sexy. Hvis jeg liker det, så vil jeg ikke kommentere det. Ikke bry dere og ikke ta bilder. Hvis du liker det, så er jeg der. Men hvis du ikke liker det – la meg være i fred.

Céline Dion avbildet i Paris 23. januar i år. Foto: Stella Pictures.

Artisten påpeker at det å fylle 50 år har vært bra for henne.

– For å være ærlig, tror jeg at jeg er på det beste stedet i livet mitt akkurat nå, og jeg vil virkelig nyte og omfavne hvert sekund. Dette er alt nytt for meg. Det er som om jeg har en ny vind i ryggen. 50-årene har vært bra for meg.

Mistet ektemannen og broren

Dion ble enke i 2016 da ektemannen gjennom 20 år, Réne Angélil (73), døde etter lang tids sykeleie.

Angélil var Dions manager og støttespiller i en årrekke, og har vært en viktig person i hennes karriere. Paret giftet seg i 1994 og fikk tre barn sammen.

Angélil hadde diagnosen strupekreft, og dagen etter ektemannens dødsfall viste det seg at også Dions bror, Daniel Dion (59), var rammet av sykdommen. Kort tid senere mistet han livet.