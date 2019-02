I lørdagens sending av Hver gang vi møtes kom Petter «Katastrofe» Kristiansen med en sjokkbeskjed. På slutten av programmet annonserte han sin avskjed med artistlivet.

– Hva er veien videre for deg nå , spør Sol Heilo i programmet?

– I den siste tiden har jeg vært involvert på endel skriveprosjekter og produksjonsprosjekter. Jeg har merket at den delen av å være artist har jeg blitt lei av og trives veldig godt som bakmann. Jeg har tenkt å legge Katastrofe på hylla og gi meg mens leken er god, forteller Petter i programmet.

Produsent og låtskriver

Beslutningen er tatt fordi det frister Petter og prøve nye ting. Han vil involvere seg mer som bakmann innen musikken både som produsent og låtskriver. I år fyller han 30 år og synes det er en mer behagelig måte å jobbe med musikken på.

– Det har vært ingen tvil om at jeg har verdens beste jobb og jeg kommer til å holde meg i det samme miljøet. Sånn som jeg kjenner meg selv så står jeg for dette og det er Katastrofe som jeg legger på hylla. Det blir neppe noe comeback-turné med Katastrofe, forteller han til TV 2.

Smågruet seg

At beskjeden kom i Hver gang vi møtes var ikke tilfeldig. Familie og venner var informert, men beskjeden kom som en stor overraskelse på de andre artistene rundt bordet.

– Jeg gikk og smågruet meg til å fortelle det. Jeg hadde kastet ball med familie og venner på forhånd, men å fortelle det rundt Hver gang vi møtes-bordet var vanskelig, sier han.

Avskjedsturné

Katastrofe har mange fans rundt i landet og Petter vet å verdsette de. Han lover nå en lenger avskjedturné for å kunne ta en verdig avskjed.

– Så fantastiske som dem har vært mot meg i alle år så skal jeg innom hver krik og krok i landet. Jeg kjører på en lang turné «Vi prekæs tour».

Stor suksess

Petter startet karrieren med Fredrikstad-hip hop-bandet Lok Allé i 2004, og lanserte solokarrieren sin i 2008 med låten «Vi prekæs». I 2014 økte populariteten rundt Katastrofe med låten «Bleik og sur». Låten var et samarbeid med Staysmann og M.M.B. og solgte til gull.

Andre hitliste-suksesser inkluderer låtene «Maria» i 2014 og «Pattaya» i 2015. Samarbeidet med Marcus & Martinius i 2015 med låten «Elektrisk» nådde tredjeplass på VG-lista, og Petter var med tvillingduoen på deres enormt populære Sverige-turné i 2016.

«Typisk norsk»

Suksess ble det også da Katastrofe i samarbeid med Alexander Rybak gav ut singelen «Typisk norsk». I 2016 toppet han VG-listen for første gang med låten «Sangen du hater». Låten «Om alt går til helvete» kom ut i 2017 og ble en landeplage med skyhøye strømmetall. Låtene til Katastrofe har blitt strømmet over 200 millioner ganger på Spotify.

– Jeg har hatt en fantastisk reise som artist, men nå sier jeg takk for meg og prøver noe annet. Petter Stordalen har uttalt «At vi slutter for sjeldent» og det synes jeg er en kul greie å forholde seg til. Jeg gir meg mens ting er fett av den enkle grunn at jeg har lyst å prøve noe nytt, avslutter Petter «Katastrofe» Kristiansen til TV 2.