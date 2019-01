Mandag ble mannen flyttet til psykiatrisk avdeling.

Mannens forsvarer, Ola Lunde, sier til TV 2 at han mener det er riktig at 20-åringen utredes for psykisk sykdom.

– Jeg har hele tiden hevdet at han var syk, og dette styrker det inntrykket, sier Lunde.

Mannen blir nå utredet på psykiatrisk avdeling. Lunde sier at det er en mistanke om at hans klient er schizofren.

– Mistanken er sterk, om ikke ville man ikke lagt ham inn, sier Lunde.

Schizofreni er en langvarig psykisk lidelse, som ifølge Direktoratet for e-helse kan føre til vrangforestillinger, hallusinering, og at man mister kontakten med virkeligheten.

Politiet sikkerhetstjeneste (PST) som leder etterforskningen vil ikke bekrefte overfor TV 2 at mannen er innlagt, men sier at det er svært sentralt i etterforskningen å avdekke 20-åringens psykiske helse.

– En del av etterforskningen handler om å få avklart hans psykiske tilstand, sier pressekontakt i PST, Martin Bernsen.

Da mannen ble fengslet beskrev PST sin etterforskning som den første åpne terrorhandling siden 22. juli.

De har jobbet med etterretningsorganisasjoner i andre land for å avdekke om 20-åringen handlet alene, eller om han er del av et nettverk.

Ville drepe nordmenn

Bakgrunnen for terrorsiktelsen var opplysninger mannen kom med i avhør. Her fortalte han at han mente mennesker i Skandinavia hadde det for godt, og at han ønsket å ta livet av nordmenn og andre europeere. Ifølge hans forsvarer viste han ingen tegn på at han angret på handlingen.

Ifølge Lunde fremsto mannen som svært forvirret og farlig i de første politiavhørene. Han mente at den siktede ikke måtte slippes ut på gatene igjen.

– Han vil fortsette å ta livet av mennesker og han er åpenbart farlig. Dette kunne gått langt verre. Dette kunne vært et nytt Paris, sa Lunde før mannen ble fengslet i Oslo tingrett.

Mannen har derimot endret forklaring, og i forrige uke forklarte han til forsvarer Lunde at det ikke var terror likevel.

Mannen sa da at situasjonen oppsto fordi han var i svært dårlig forfatning. Han forklarer at han har reist til Norge helt alene, og at han har reist hit på en ordinær ferietur.

Det har ikke vært noe kontakt med mannens familie.

Mannen er opprinnelig fra Russland. Han kom til Norge via Sverige samme dag som knivstikkingen.

Han har erkjent straffskyld.

I koma

Kvinnen som ble knivstukket var et tilfeldig offer. Hun har gjennomgått flere operasjoner etter hendelsen.

Hun ble lagt inn på Ullevål sykehus, og tilstanden var lenge kritisk. Hun ble liggende flere dager på respirator og i koma. Kniven traff hovedpulsåren som frakter blod til hjertet.

Forrige helg opplyste hennes bror til TV 2 at 25-åringen hadde gjennomgått en vellykket operasjon.