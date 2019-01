Et maleri av den russiske kunstneren Arkhip Kuindzhu forsvant på Tretuakov-galleriet i Moskva søndag.

Da sikkerhetsvaktene sjekket overvåkningsvideoen, så de hvordan en mann ganske enkelt plukket maleriet av veggen og spaserte ut av det folksomme galleriet.

Toppen av frekkhet? Se video av tyveriet øverst!

Kunsttyvens frekkhet gjorde at de besøkende på museet antok han jobbet på der, og ingen varslet fra.

Kunstverket som ble stjålet var et landskapsmaleri kalt «Ai Petri Crimea» av Arkip Kuindzhu. Han er en anerkjent russisk kunstner som levde mellom 1842 og 1910. Maleriet er verdt 8,5 millioner kroner, ifølge nyhetsbyrået TASS.

Maleriet av Arkhip Kuindzhi ble funnet uskadet dagen etter at det forsvant fra et museum midt på lyse dagen. Foto: Handout

Kunsttyven ble imidlertid raskt identifisert som 31 år gamle Denis Chuprikov. Han ble pågrepet i landsbyen Zarechye utenfor Moskva dagen etter. Han informerte politiet hvor han hadde gjemt maleriet, og det ble funnet uskadet.

Tirsdag ble han varetektsfengslet i to måneder.

Kilder opplyser til TASS at det var to tyver tilstede. Politiet utelukker ikke at de handlet på bestilling fra en anonym kunstsamler, og at flere er involvert i saken.