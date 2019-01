458 overgrepsofre – bare én gutt sa fra

– «Sandra» har også hatt en evne til å bo i nærheten av guttene og være omtrent like gamle som dem, sier Sæther.

De 268 fornærmede guttene i rettssaken er fra alle Norges fylker. I tillegg er 75 av dem fra Sverige og 11 fra Danmark.

– Med de svenske guttene har «Sandra» forsøkt å skrive på svensk, forteller etterforskningslederen.

Fiktiv person

I retten ble tiltalte spurt om noen av guttene hadde truet med å anmelde ham. Dette sa han at flere hadde nevnt.

– Var det noen som truet med å anmelde deg? Hva gjorde du da? vil aktor vite.

– Jeg husker ikke helt, men jeg tror kanskje at jeg ga meg når de truet med anmeldelse, svarer han.

«Sandra» var altså den fiktive personen 26-åringen brukte til å lure de fornærmede. Sandra hadde ikke sosiale medier eller telefon, samt ødelagt webkamera.

Mot de ofrene som var veldig unge, tilbød den tiltalte godteri, dyre gjenstander og penger som betaling for bildene og videoene han ville ha tilsendt. For flere av de eldre ofrene tilbød han sex.

Det meste av kommunikasjonen mellom «Sandra» og ofrene skjedde på kveldstid, mellom klokken 17 og 23. Gjennomsnittlig ble det sendt 1190.58 meldinger hver eneste dag.

Selv har tiltalte forklart at han er svært flau og sint på seg selv. Han har i all hovedsak erkjent straffskyld etter den omfattende tiltalen som er tatt ut mot ham.

– Jeg synes det er fælt å lese chatteloggene og se at jeg har vært så manipulerende og ekstremt stygg i mange tilfeller. Det er et ønske fra min side at det nå ryddes opp i ting, selv om det koster mye, sier tiltalte.

26-åringen sier han er beredt på å sone flere år i fengsel, men at han allerede er godt i gang med forberedelsene til å passe inn i samfunnet når han kommer ut.

Påtalemyndigheten har imidlertid varslet at de kan komme til å be om forvaringsstraff av hensyn til faren for gjentakelse.

– Kan handle om skyld

Professor Svein Mossige i psykologi ved Universitetet i Oslo og NOVA, OsloMet, har forsket på overgrep mot barn over internett. Han sier sakens omfang er enormt, men at dette er et mønster vi gjerne ser i overgrepssaker på nettet.

– Bare to meldte fra til politiet. Er det overraskende?

– Det høres rart ut at så få sier fra om noe de vet er galt. Samtidig er dette også et mønster i disse typen saker, at det er veldig få som forteller politiet eller sine nærmeste om at de er blitt utsatt for seksuelle overgrep på nettet, sier Mossige til TV 2.

Han mener dette handler om skyld og skam, og at de fornærmede ofte selv føler de har bidratt på veien ved å sende bilde eller gjennomføre visse handlinger.

– Det viktigste for å få denne typen ting avdekket er at foreldre og barn har et så åpent og godt forhold, at barna tør å betro seg til de voksne, sier han.