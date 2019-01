Nasdaq vil kjøpe Oslo Børs – styret anbefaler

AKSEPTERT: De to største aksjonærene i Oslo Børs har allerede forhåndsakseptert budet fra Nasdaq. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Styret i Oslo Børs anbefaler at aksjonærene slår til på et bud fra amerikanske Nasdaq som vil kjøpe samtlige aksjer for 152 kroner per aksje.