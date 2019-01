Burnley ledet 2-0 til det gjenstod tre minutter av ordinær tid mot Manchester United tirsdag kveld, og det så lenge ut til at gjestene skulle ta en sjokkseier på Old Trafford.

Så fikk Ole Gunnar Solskjærs menn straffespark tre minutter før slutt, og reduserte til 2-1. Da Victor Lindelöf satte inn 2-2 to minutter på overtid var Uniteds comeback et faktum.

– Jeg forstod ikke noe av tillegstiden

Det var en stolt, men frustrert Sean Dyche som møtte pressen etter kampen.

– Jeg er alltid stolt over disse spillerne og denne klubben, men jeg er frustrert over de fem tillagte minuttene. Det er et mysterium for meg, sa Burnley-manageren.

– Det er en liten greie, men jeg snakker om mentaliteten det gir hele stadion. Vi kjenner alle historien her og «Fergie Time». Det ga tilskuerne et voldsomt løft, og ga laget deres mer energi.

Dyche spurte fjerdedommeren hvorfor det var lagt til så mye, men mener han ikke fikk noe godt svar.

– Det var ingen fysioer på banen, det ble kun gjort fem bytter, så det burde ikke vært mer enn to minutter, maks tre, men de fikk fem, sa Dyche på pressekonferansen etter kampen.

Misfornøyd med straffesituasjonen

Dyche var heller ikke fornøyd med Manchester Uniteds Jesse Lingard, som han mener falt alt for enkelt forut for straffesparket som ga Pogbas redusering.

– Jeg liker ikke å se straffesituasjoner der folk tar deg på skulderen, og beina dine plutselig ikke fungerer lenger. Jeg er ikke tilhenger av det, men vi vet at det skjer.

– Jeg sier ikke at spilleren er en som gjør det hele tiden, men bare at spillere er ekstremt sterke for tiden, og likevel faller de ved den minste berøring. Men det virker å være sånn det er for tiden. Ingen virker å bry seg, og sier bare at det er en del av spillet, mener Dyche.

– Vi hadde marginer mot oss mot Watford, og vi har det samme i kveld. Ser du nærmere på det tror jeg Lindelöf er offside på 2-2-målet.