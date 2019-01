Problemer rundt bil og bolig er det Forbrukerrådet får flest henvendelser om.

Nå har de oppsummert sitt 2018. I fjor veiledet Forbrukerrådet ved telefon, e-post og chat, 59.900 forbrukere og 1.067 næringsdrivende i forbrukerrettigheter. De meglet i 9.038 forbrukerkonflikter. I tillegg har 51.300 forbrukere vært inne på rettighetssiden hver uke.

Og mye handler altså om bil.

Én av syv som tar kontakt med Forbrukerrådet trenger veiledning etter et bruktbilkjøp. Det var det vanligste spørsmålet til Forbrukerrådet i 2018 og nesten hver fjerde sak de meklet i fjor gjaldt et bruktbilkjøp som endte dårlig.

Misfornøyde forbrukere

– Forbrukerrådet er til stede i markedet gjennom tett kontakt med blant annet Finn.no for å luke ut useriøse bilselgere og sikre en trygg bilhandel, forteller Inger Lise Blyverket som er direktør i Forbrukerrådet, i en pressemelding.

Det er heldigvis færre problemer når du kjøper ny bil. Men kjøper du den nyeste teknologien kan du få problemer.

Forbrukerrådet skriver at Tesla havner på fjerdeplass på årets firmatopp, fordi de mangler blant annet verksted for å utbedre feil og mangler. Det fører til lange køer, og misfornøyde forbrukere.

Bruktbilkjøp er som vanlig en kilde til veldig mange problemer...

Tesla på fjerdeplass

– Teslas problemer er først og fremst knyttet til voksesmerter og vi følger med for å sikre at forbrukernes rettigheter blir tatt hensyn til, kan Blyverket fortelle.

I 2017 fikk Forbrukerrådet 112 henvendelser om Tesla. Da var de langt unna å komme inn på topp ti. Men i fjor økte tallet kraftig, til 247. Dermed er de på fjerdeplass på denne listen, bak store selskaper som Elkjøp, Power/Expert og Telenor. På plassene bak følger for øvrig Norwegian, Møller Bil og Canal Digital. Det er ingen andre bilmerker inne på topp ti her.

At Tesla har hatt store utfordringer med kundeoppfølging er ingen hemmelighet. Dette gjelder særlig ventetid for service/verkstedtjenester. Tesla har vokst fort i Norge og det har vært liten tvil om at organisasjonen her hjemme til tider har vært kraftig på etterskudd. I fjor ble det blant annet kjent at Tesla hadde flydd inn personell fra USA, for å gjøre noe med flaskehalsene. Samtidig har de rekrutterte mange nye og faste medarbeidere.

Lange ventetider for service og verkstedtjenester har vært en frustrasjon hos mange Tesla-eiere i Norge.

Doblet i serviceteamet

Dette sier presse- og PR-sjef Even Sandvold Roland i Tesla, til Broom:

– Den store etterspørselen etter elektriske familiebiler har ført til kraftig vekst for Tesla de siste årene, og vi har erkjent at vi ikke klarte å bygge ut servicekapasitet i samme tempo. Den gode nyheten er at vi allerede har gjennomført vesentlige forbedringer i året som gikk, blant annet dobling av antall ansatte på serviceavdelingen og innføring av to skift på flere servicesentere. Tesla lever av fornøyde kunder som vil anbefale oss videre, og vi kommer til å fortsette arbeidet for å kunne levere en stadig bedre kundeopplevelse.

Hos Tesla girer man nå opp mot lanseringen av den rimeligere og mer folkelige Model 3. Her er det ventet store salgsvolumer, noe som vil kreve mye av den norske Tesla-organisasjonen de kommende årene.

Men mange Tesla-eiere er veldig godt fornøyde

Tesla Model 3 var på snarvisitt i Norge i fjor, her manglet det ikke på skuelystne. Det er ventet at dette blir en storselger i 2018, hvis Tesla klarer å skaffe nok biler.

Gode leasingavtaler

Forbrukerrådet engasjerer seg for øvrig også i selve prosessen rundt anskaffelse av bil. Her skjer det mye nå.

Privatleasing har kommet for fullt de siste årene.Nå tilbyr også flere bilmerker skreddersydde avtaler som minner mer om tradisjonell bilutleie. Her er det åpenbart utfordringer for forbrukerne.

– Bilmarkedet er i stor endring, mange velger for eksempel å lease en ny bil fremfor å kjøpe. Vi ønsker å sikre at folk velger en god leasingavtale, og startet opp i fjor med et samarbeid med bransjeforeninger og NAF om å lage en standardavtale for leasing, sier Inger Lise Blyverket.

Slik ser klagetoppen hos Forbruerrådet ut, brutt ned på firmaer i 2018.

