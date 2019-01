Se video av medaljeklusset i vinduet øverst! Bilder med tillatelse fra dansk TV 2.



Det gikk rett og slett litt i surr for danskenes Nikolaj Øris etter finaleseieren i håndball-VM søndag.

Øris endte nemlig opp med å miste både fly og gullmedalje. Og det er ikke første gang.

Glemte gullmedaljen på flyet

Da det danske landslaget var på vei fra Københavns flyplass og mot feiringen på Rådhusplassen, ble bussen plutselig stoppet. Lite forsto VM-vinnerne hvorfor.

Men så kom en av landslagets lagledere gående gjennom midtgangen i bussen med en gullmedalje i hånden. Den tilhørte Øris, som hadde glemt den igjen på flyet.

Takket være at flypersonalet handlet fort, fikk Øris den tilbake før flyet skulle videre.

– Jeg har rett og slett en samling uten like hjemme, så jeg tenkte at det sikkert var en i personalet på flyet som ville ha den, sier Øris spøkefullt til dansk TV 2.

Han forteller at medaljen lå i magelommen på hettegenseren hans, og at den må ha falt ut derfra uten at han selv merket det.

Mistet flyet hjem - måtte ta tog

Det skulle ikke stoppe der for Øris. Etter mandagens gullfest skulle han egentlig ta et fly tidlig tirsdag morgen tilbake til Silkeborg, hvor han, sammen med sine to klubbkamerater i Bjerringbro-Silkeborg, Johan Hansen og Nikolaj Markussen, skulle feires som verdensmestere.

Det flyet mistet han. Øris hadde nemlig tatt feiringen litt lengre enn resten av sine danske lagkamerater, og var ikke i seng før kl.05.00 om morgenen - to timer før han skulle videre til flyplassen.

Danmarks egen "vimsekopp" Nikolaj Øris.

Hansen og Markussen var med flyet, og da de landet fikk de ringt og vekket Øris. Han fikk kastet seg rundt og nådde akkurat et lyntog fra København slik at han kom i tide til feiringen i Silkeborg.

Ikke første gang han glemmer gullmedaljen

Hadde Øris nådd flyet han egentlig skulle ta, hadde han fått noen timer hjemme hos kjæresten og sine to barn. Men forsovingen gjorde at han kun fikk ti minutter hos familien før han måtte videre.

Kjæresten var imidlertid langt i fra overrasket da Øris kom inn døren flere timer senere enn planlagt.

– Det er ingen tvil om at kjæresten min hadde håpet at jeg skulle ha noen timer hjemme før jeg skulle rundt å besøke sponsorer, og være på rådhuset. Men hun kjenner meg, og hun var ikke overrasket over at jeg hadde mistet flyet, sier Øris til den danske kanalen.

Dette er heller ikke første gang den danske håndballspilleren har vært nære på å miste en gullmedalje. I 2016 da Bjerringbro-Silkeborg ble dansk mester, lånte Øris medaljen bort til en fremmed under en bytur. Den gang glemte han å få den igjen, men få dager senere kom medaljen heldigvis i posten.

– Nå har jeg kontroll på alle mine medaljer, sier Øris til Ekstrabladet.