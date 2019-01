Vi er på overgangsvinduets nest siste dag, og det begynner å spisse seg til. Flere overganger nærmer seg sluttført - blant dem Denis Suarez fra Barcelona til Arsenal.

En annen overgang som virker å gå i boks onsdag er Youri Tielemans fra Monaco til Leicester på lån.

Men la oss fortsette med ryktene. Omar Elabdellaoui fortsetter å bli koblet til Southampton. Nå skriver The Sun at Olympiakos-backen er nær en overgang ettersom klubbene er i dialog. Southampton har allerede kvittet seg med en høyreback i januar - Cedric Soares er nemlig klar for Inter. Daily Mail hevder Southampton må ut med rundt 70 millioner kroner for den norske landslagsbacken.

Goal.com skriver at Marouane Fellaini kan være på vei bort fra Manchester United i januar. En kinesisk klubb skal ha kommet på banen for å hente den høyreiste belgieren.

Everton har bekreftet at de har avslått et bud fra PSG på Idrissa Gueye. Nå skriver Sky Sports at også Arsenal og Manchester City kaster seg inn i kampen om midtbanekrigeren.

Mirror hevder at Everton også har avslått et bud fra AC Milan på kantspilleren Ademola Lookman.

Arsenal nærmer seg som nevnt Denis Suarez, men det virker vanskeligere å slå kloen i Inters Ivan Perisic. Kroaten gitt beskjed til Serie A-klubben om at han ønsker seg bort, og Arsenal er den heteste kandidaten til å hente ham. Goal.com skriver imidlertid at det foreløpig ikke er kommet et høyt nok bud til å gjøre Inter fornøyde.

Både Borussia Dortmund og Juventus skal være interessert i å hente Chelseas danske midtstopper Andreas Christensen, skriver The Sun. Chelsea ønsker seg en lånesum på rundt 67 millioner kroner.

Burnley, som spilte 2-2 mot Manchester United på Old Trafford tirsdag, ønsker å styrke spissplassen før vinduet stenger. Ifølge Daily Mail er Birminghams Che Adams og Tottenhams Vincent Janssen på radaren.

The Sun skriver at Blackburn har kastet seg inn i kampen mot Stoke om Charlie Austin.

Spanske AS hevder at Real Madrid vil hente Eintracht Frankfurt-spiss Luka Jovic, på lån fra Benfica.