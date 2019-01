Ropstad langer ut mot Støre: – Det henger ikke på greip

FORSVARER: Kjell Ingolf Ropstad (KrF) forsvarer at KrF har gjort et riktig veivalg ved å danne borgerlig regjering. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

Støre mener KrF står igjen som taperne av den borgerlige regjeringsplattformen. Ropstad slår tilbake og mener at kritikken til Støre er et bevis på at partiet har fått betydelig gjennomslag.