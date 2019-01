Vinter, snø og kuldegrader kan lage mange problemer for bilen din.

Klassikeren er flatt batteri, og dermed startproblemer. Men kulda kan også forårsake skader. Noen alvorlige, andre tilsynelatende mer banale, men likevel kostbare.

Og da er det viktig å huske at du som bileier må være våken og passe på. Det er slett ikke alle skader som dekkes av forsikringen.

Nå går forsikringsselskapet Tryg ut og presiserer at fastfrosne vindusviskere og ødelagt vindusviskermotor er noe man må ta ansvar for selv.

De forteller at det er en gjenganger med vindusviskermotorer som ryker idet bilen starter med viskere som har frosset fast i bilruta.

Opp mot 10.000 kroner

– Det er fort gjort å glemme å slå av viskerne når man parkerer for kvelden. I løpet av natten fryser viskerne fast i frontruta. Når man så starter bilen uten å løsne viskerne først, ryker gjerne vindusviskermotoren. Vi opplever at dette skjer ofte nå, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Som regel klarer ikke en vindusviskermotor å rive løs viskerne dersom de sitter bom fast i en islagt frontrute. Er du ikke årvåken og slår av vindusviskermotoren med én gang, vil den fort gå varm og bli ødelagt.

– Mange tror denne type skade dekkes av bilforsikringen, men det er ikke tilfelle. Det er ingen billig affære å skifte en vindusviskermotor, det kan fort koste opp mot 10.000 kroner. Det er sure penger å betale for noe man enkelt kunne ha unngått, sier Brandeggen, i en pressemelding.

Slik unngår du saltskader på bilen din ​

Et vanlig syn på en kald vintermorgen. Men pass på før du starter vindusviskerne! Foto: Colourbox/Tryg

– Noe må man klare selv også...

Brooms bilekspert Benny Christensen mener dette er veldig høyt oppe på listen over problemer man bør kunne unngå:

– Ja, jeg synes det! Når vi bor i et vinterland som Norge, er man faktisk nødt til å tenke på noen ting. Det gjelder alt fra klær, oppvarming av boligen – til hva vi gjør med bilen på vinteren. Men dessverre har nok bilhold for mange blitt så tilsynelatende enkelt at de helt slutter å tenke selv. Da skjer ting som dette. Og da kan man nok bare klandre seg selv. Jeg har i alle fall full forståelse for at forsikringen ikke skal dekke slike ting. Noe må man klare selv også, mener Benny,

Å kjøre uten fungerende vindusviskere er naturligvis ikke greit. Det kan fort skape farlige situasjoner.

Topp 10: Dette bør du tenke på i kulda ​

Hvis du setter opp vindusviskerne når du parkerer for kvelden, unngår du også at de kan fryse fast i frontruten. Foto: Colourbox/Tryg

Ikke rive dem løs

– Det beste er å slå av vindusviskerne før man starter bilen på morgenen. Det nest beste er å løsne viskerne fra den nedfrosne ruta før man starter bilen, men i sprengkulda lar mange seg friste til å starte motoren først for å få opp varmen inne i bilen. Problemet er at vindusviskerne sitter veldig godt fast i en stivfrosset frontrute. Et triks er å sette opp vindusviskerne når man parkerer for kvelden. Man unngår fastfrysing, det blir lettere å skrape frontruta på morgenen og viskerne varer gjerne lengre, sier Brandeggen.

Mange nyere biler har vindusviskere som kan starte automatisk. Likevel bør man sjekke at de ikke står i en posisjon slik at de starter med bilen.

– Har viskerne frosset fast må man for all del unngå å rive dem løs, da går viskerbladet lett i stykker. Skrap bort is og snø, og løsne viskerne forsiktig fra frontruta, sier Brandeggen.

LES MER: Her kaster mange penger ut av vinduet

Se video: Slik fungerer dette bakspeilet

​