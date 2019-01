Skjebneuke for Venezuela

"Ned med diktaturet!" roper hun, og lover soldater, politikere og politifolk amnesti hvis de skifter side i tide. Folkemengden jubler.

Foto: Fredrik Græsvik / TV 2

Jeg står mellom benkeradene i San José-katedralen da den folkelige rebellen Juan Guaidó kommer inn. Noen få raske skritt fører meg helt opp til mannen som lover å føre Venezuela ut av fattigdom. Han legger en finger mot leppene da jeg stiller ham et spørsmål.

«Sssh», hysjer han. Gudstjenesten skal straks begynne. Det bryter ut applaus under hvelvingene. Det er noe Obama-aktig over 35-åringens hvite smil. Men karisma alene er ikke nok til å lede Venezuela. Uten generalenes støtte, er han sjanseløs. Hvis ikke noen kommer ham til unnsetning da.

5.000 amerikanske soldater

For i Washington D.C. møtte president Donald Trumps sikkerhetsrådgiver John Bolton pressen mandag. Han lot seg villig vekk fotografere med en gul notatblokk under armen. Neppe en tabbe. Snarere et budskap.

«5 000 troops to Colombia,» stod det skrevet med lett lesbar håndskrift. «5 000 soldater til Colombia,» Venezuelas naboland.

OPPOSISJONSLEDER og selverklært president i Venezuela, Juan Guaidó. Foto: Fredrik Græsvik / TV 2

Hva har fem tusen amerikanske soldater i Colombia å bestille, om ikke nettopp for å legge press på Venezuela? Russiske militærrådgivere er allerede på plass. Det ryktes også om at russisk milits er fløyet inn fra fronten i Ukraina.

Kald krig. Øst mot vest. Vi har sett det før. Russere og amerikanere som kjemper om makt. Venezuela sitter på enorme oljereserver, og er i USAs nabolag. De amerikanske interessene er åpenbare.

Donald Trump har sagt at han holder alle muligheter åpne når det gjelder Venezuela. Det kan bety at amerikanerne er villige til å utføre en eller annen form for militær intervensjon. Kanskje i samarbeid med noen av Venezuelas naboland. Boltons notatblokk viser at tanken tenkes.

Skyhøy kriminalitet

Mellom tre og fire millioner mennesker har flyktet fra Venezuela på jakt etter et bedre liv. Vekk fra sult, fattigdom og kriminalitet. Caracas regnes som en av verdens absolutt farligste byer, og ligger helt på topp over byer der det blir begått flest drap. Kidnappinger, voldtekter, tortur, narkooppgjør. Politiet har for lengst mistet kontroll. Det vil ta tid å få den tilbake. I den grad det i det hele tatt lar seg gjøre.

De siste solstrålene faller på de majestetiske grønnkledde fjellene rett nord for Venezuelas hovedstad. Løshundene gjør i skumringen. Så mørkner det raskt. Et sted der ute i byen får noen en pistol rettet mot hodet. Det løsnes et skudd, og livet stanser. En kniv presses mot en hals, og en strupe kuttes. Scenene gjentar seg flere ganger hver eneste natt. Over 26 000 mennesker ble drept bare i 2017.

Onsdag går folket ut i gatene for å vise sin støtte for opposisjonen. Også Maduros tilhengere vil la seg høre. Lørdag er det varslet store demonstrasjoner. Det kan bli blodig, slik som i forrige uke, da over tretti mennesker ble drept. Flere steder skjøt politiet mot demonstrantene. Venezuela er inne i en skjebneuke ingen vet utfallet av.