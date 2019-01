Store uenigheter mellom Trump og hans egne eksperter

Det kom fram under en høring i Senatet tirsdag, der blant annet CIA og DNI la fram hva de mener er de største globale truslene mot USA, melder CNN og flere amerikanske medier.

Trump har blant annet hevdet at Nord-Korea ikke lenger er en atomtrussel, at IS er beseiret, at Iran-avtalen ville starte et atomkappløp og at global oppvarming er en bløff.

At global oppvarming ikke er en bløff trenger man ikke amerikanske etterretningsbyråer til å slå fast, men presidenten ble også grundig motsagt på de tre andre punktene.

– IS har flere tusen krigere

I desember annonserte Donald Trump seier over IS i Syria, og bekreftet at alle amerikanske styrker ville bli trukket ut av landet.

– Vi har vunnet mot ISIS, uttalte presidenten i en video publisert på Twitter.

Beslutningen ble møtt med kritikk, også fra Trumps partifeller. IS har mistet kontrollen over nesten alle sine tidligere områder, men tirsdag slo DNI-direktør Dan Coats fast at det er «høyst sannsynlig» at terrororganisasjonen vil fortsette å angripe Vesten.

– IS er bestemte på å reise seg igjen, og har fortsatt flere tusen krigere i Irak og Syria. De vil høyst sannsynlig fortsette å forsøke å gjennomføre angrep mot Vesten, inkludert USA, sa Coats.

– Nord-Korea vil ikke gi opp atomvåpen

Under det historiske toppmøtet mellom Donald Trump og Kim Jong-un i juni i fjor sa Trump at «Nord-Korea ikke lenger utgjør en atomtrussel».

Siden den gang har han ikke gjentatt den uttalelsen, men har ved flere anledninger forsikret om at forhandlingene med diktaturet om atomnedrustning har god framgang, senest nå i januar.

– Nord-Korea, vi gjør det veldig bra. Og igjen, ingen raketter. Det er ingen raketter. Det er ingenting. Vi gjør det veldig bra, sa han tidligere denne måneden.

DNI-direktør Coats la tirsdag fram deres vurdering av Nord-Koreas angivelige nedrustningsplaner:

– Slik vi vurderer det vil Nord-Korea forsøke å beholde sine masseødeleggelsesvåpen, og det er usannsynlig at de vil helt gi opp sine atomvåpen og muligheten til å produsere dem, sa Coats.

Årsaken til dette er at landets ledere anser atomvåpen som kritisk for regimets overlevelse, ifølge Coats.

Coats anerkjente dog det faktum at Nord-Korea tilsynelatende har stanset missil- og atomvåpentestingen sin.

Iran-avtalen

I mai i fjor ble det klart at Trump trekker USA ut av den historiske atomavtalen med Iran, en avtale som gjør at Vesten ikke innfører sanksjoner mot Iran i bytte mot å få kontrollere landets atomprogram.