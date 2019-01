Burnley sjokkerte et overraskende tafatt Manchester United på Old Trafford tirsdag kveld, men en knallsterk sluttspurt reddet ett poeng for de røde djevlene.

Se kampreferat over!

Likevel var det en følelse av to tapte poeng, heller enn ett poeng reddet for midtbanestjernen Nemanja Matic (30).

– Jeg mener det er to tapte poeng. Vi forventet mer fra denne kampen. Vi ønsket å vinne, men etter å ha havnet under med 0-2 må vi være fornøyd med ett poeng. Men ser man kampen under ett er vi ikke fornøyd, sier han.

– Vi skal og må spille bedre. Vi må se på feilene vi gjorde og forbedre oss. Vi må spille som vi gjorde de siste sju-åtte kampene. Dette er Premier League. Alle lagene har kvalitet og kan straffe deg om du ikke gjør det bra og bommer på noen sjanser i begynnelsen. Det gjorde Burnley i dag, sier serberen.

Han er dønn ærlig i sin vurdering av det som var en skuffende prestasjon av United-laget.

– Vi må gjøre det mye bedre enn i dag. Mentaliteten må være bedre enn de første 75 minuttene. Hver og en av oss må se seg selv i speilet, vi må se hvor vi gjorde feil. Vi må begynne med oss selv, forbedre oss som lag og så vil vi og fansen vår være fornøyd. Men jeg må gjenta at det vi gjorde i dag ikke var godt nok, sier han.

Til TV 2 forteller Matic at laget ikke viste sitt sanne jeg før i avslutningen.

– Etter 0-2 var det vanskelig å komme tilbake. De siste 15 minuttene viser hvordan vi må spille. Hvordan vi må løpe og bevege oss. De første 70-75-minuttene var ikke gode. Vi fant ikke rom og skapte ikke sjanser. Avslutning viser hvordan Manchester United skal spille, sier han.

Han sliter med å finne gode svar på hvorfor det begynte så svakt på Old Trafford.

– Det er vanskelig å vite rett etter kampslutt. Vi beveget oss ikke nok og fant ikke nok rom til å skape sjanser. Det er mine første tanker, men manageren og staben vil analysere kampen og se hvor vi gjorde feil. Jeg håper vi vil lære fra denne kampen og forbedre oss, sier Matic.

Manager Ole Gunnar Solskjær legger ikke skjul på hva han syntes om starten på kampen.

– Det var en kamp der vi startet altfor sent. Vi var rett og slett ikke påskrudd fra første sekund, sier han til TV 2 etter kampen.