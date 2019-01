Hva nå, Storbritannia?

Ingenting har egentlig endret seg etter tirsdag, vi visste allerede at det er en majoritet i parlamentet mot et «no-deal» scenario, men hva er det majoritet for?

Jo, det er også majoritet for å si til EU «Hei, la oss prøve igjen»… Svaret fra EU vil trolig være hevede øyenbryn og beskjed om at britene kaster bort tiden. EU har allerede sagt at de ikke vil gjenåpne utmeldelsesavtalen, at avtalen de har forhandlet fram med Theresa May er den eneste avtalen. Det er altså bare en plan. Plan A, take it or leave it, og plan A stemte allerede underhuset brutalt ned for to uker siden.

Ingen av de to endringsforslagene som vant majoriteten i underhuset i dag er juridisk bindende, men de legger helt klart press på Theresa May og har en klar symbolverdi.

Blandede reaksjoner

Reaksjonene på kveldens avstemning viser igjen hvor splittet det britiske underhuset er.

Opposisjonsleder, Jeremy Corbyn, sier han nå er villig til å ha samtaler med Theresa May om Brexit-avtalen. Noe han tidligere har nektet fordi Theresa May ikke har gått med på utelukke et «no-deal» scenario. At underhuset stemte med en majoritet på åtte for å nettopp forhindre et slikt scenario har fått Corbyn til å snu.

De skotske nasjonalistene, SNP, svarte med å kritisere parlamentet for å undergrave langfredagsavtalen og risikere freden på den irske øya. Sikkerhetsnettet i utmeldelsesavtalen skulle nettopp sikre freden. En reaksjon som fikk det nord-irske unionistpartiet, DUP, til å rase. DUP ønsker slettes ingen hard grense mellom britiske Nord Irland og Irland, men heller ikke en grense mellom Nord-Irland og resten av union, United Kingdom.

Liberal Demokratenes leder, Sir Vince Cable, var ikke imponert over framgangen i parlamentet og spurte Theresa May hvordan hun skulle håndtere de motstridene signalene fra parlamentet som i dag har sagt at de ikke vil ha et «no-deal» scenario, men har satt henne på kursen mot nettopp stupet den 29. mars.

Vil overtale EU

Theresa May stilte seg bak endringsforslaget fra Sir Graham Brady som søker alternativer til det juridisk bindende sikkerhetsnettet i utmeldelsesavtalen. Sikkerhetsnettet skal hindre en hard grense på den irske øya dersom britene og EU ikke forhandler fram en handelsavtale som løser problemet. Motstanderne av det såkalte «irske bakstoppet» frykter at EU vil låse britene inn i en «midlertidig» tollunion på ubestemt tid. Theresa May håper nå at hun kan reise tilbake til Brussel å si her er tallene «317-301, jeg får igjennom avtalen hvis dere bare endrer denne biten».