Slakter Solskjærs overraskende valg

De røde djevlene var enorme favoritter hjemme mot Burnley.

Solskjær overrasket da han valgte den brasilianske 23-åringen Andreas Pereira fra start, på bekostning av Ander Herrera.

I tillegg fikk Romelu Lukaku sin første ligastart under kristiansunderens ledelse som følger av Anthony Martials skadefravær.

Manchester Evening News-skribenten Samuel Luckhurst er ikke nådig i sin dom over Solskjærs avgjørelse.

«Han gjør sine første feil som midlertidig manager», slår Luckhurst fast i sin faste spalte etter kampen.

«Solskjærs flaks var over på en kveld der han var skyldig i å undervurdere organiserte Burnley. Anthony Martial var skadet, men det unnskylder ikke utelatelsen av Jesse Lingard», skriver han blant annet.

– Det var ikke tilfeldig

Han er meget kritisk til at Solskjær valgte å gi Pereira sjansen fra start, og argumenterte på Twitter gjennom kampen for at brasilianeren burde blitt byttet ut til pause.

Seks minutter senere klønet 23-åringen det fullstendig til 25 meter fra eget mål, og mistet ballen til Jack Cork. Kjempebrøleren ledet til Burnleys ledermål. Ti minutter senere valgte Solskjær å erstatte ham med Lingard, en spiller Luckhurst mener gjorde en utrolig forskjell da han kom inn.

«Formspillere ble benket eller satt i andre posisjoner, og det var ikke tilfeldig at Uniteds andre målløse førsteomgang kom med Lingard på benken og Marcus Rashford på venstrekanten».

Luckhursts engelske kollega i Press Association, Simon Peach, er ikke like kritisk. Mannen som jobber tettest på Manchester United i PA mener riktignok at kampen mot Burnley er det dårligste vi har sett av rødtrøyene under Solskjær. Men Peach har større forståelse for laguttaket til nordmannen.

– Jeg ble litt overrasket da jeg først fikk lagoppstillingen, men så gav det mening da jeg fikk høre Solskjærs forklaring: Tette kamper som gjør at han er nødt til å rullere litt. Pereira gjorde feilen som ledet til Burnleys første mål, men utenom den synes jeg at han gjorde en OK figur, sier Peach til TV 2 etter kampen, før han forsetter:

– Ikke alt kommer til å være perfekt under Solskjær, det fikk vi et bevis på denne kvelden. Men vi fikk en herlig avslutning, der United hadde en energi og innstilling som jeg er sikker på at Sir Alex Ferguson likte der han satt på tribunen. Alle dro herfra med noe positivt i kveld. Selv om ikke seiersrekken fortsatte, er United fremdeles ubeseiret under Solskjær.