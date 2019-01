United-poeng etter utrolig comeback

– Det var en kamp der vi startet altfor sent. Vi var rett og slett ikke påskrudd fra første sekund, sier Solskjær til TV 2 etter kampen.

Etter en døsig førsteomgang, der Manchester United ikke klarte å notere seg for et eneste skudd på mål, fikk de en verst tenkelig start på andre.

Ashley Barnes scoret etter en grusom Andreas Pereira-tabbe. Ti minutter før full tid økte Chris Wood ledelsen til 2-0.

Først da våknet Solskjærs menn. Fire minutter før full tid tente Paul Pogba håpet ved å score på straffe, etter at Jesse Lingard hadde blitt dratt ned i feltet.

United etablerte et voldsomt press mot Burnley-målet i sluttminuttene. To minutter på overtid endte et innlegg hos Alexis Sánchez på bakerste stolpe. Nedfallsfrukten gikk til Victor Lindelöf, som fikk tuppet ballen i mål fra kloss hold.

Seiersrekken på åtte kamper er kanskje brutt, men Manchester United klarte å unngå tap med et utrolig comeback.

– Jeg er veldig glad for reaksjonen fra gutta når vi havner to mål under og klarer å vinne ett poeng på de fem siste minuttene, sier Solskjær, som er misfornøyd med balltempoet store deler av kampen.

– Trodde vi begynte med en 1-0-ledelse

Paul Pogba er likevel ikke i tvil om at resultatet var skuffende.

– Vi skulle startet kampen slik vi spilte etter at vi fikk det andre målet imot. Da hadde det vært annerledes. Vi må lære av feilene våre, sier målscoreren i intervjusonen etter kampen.

Burnley-manager Sean Dyche kan nå slå i bordet med fem kamper på rad uten tap etter en svak første halvdel av sesongen. Til tross for at laget hans ledet med to mål, vil han ikke ha noe av at ett poeng føles som et tap.

– Absolutt ikke, du kan ikke komme hit og tenke at en uavgjort føles som et tap. Det eneste er at jeg ikke vet hvor de fem minuttene med tilleggstid kom fra. Jeg tror ikke fysioene var på banen i andre omgang. Det ga publikummet deres et løft. Og straffen? Jeg liker ikke når folk rører skulderen din og du går ned, men jeg vet det ikke vil endre seg. Det skjer hver uke, sier Dyche.

– Skal du snakke om marginer, tror jeg Lindelöf var offside da Alexis headet ballen. Den første headingen. Det er små marginer, men jeg vil ikke at det skal handle om det. Guttene var gode på en krevende arena, følger den frittalende manageren opp.

United er i skrivende stund to poeng bak den viktige fjerdeplassen. Avstanden kan imidlertid bli fem i morgen, dersom Chelsea skulle slå Bournemouth på fremmed gress.