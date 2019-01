Den nye vurderingen kommer etter at Per Sandberg klaget på vedtaket fra nemnda 19. desember i fjor, skriver Aftenposten.

Sandberg hadde i oktober flere møter med iranske politikere og næringslivstopper.

Etter møtene ba Karantenenemnda om en skriftlig redegjørelse fra den tidligere fiskeriministeren. Nemnda konkluderte med at Sandberg hadde brudd karantenebestemmelsene.

Nå advarer karantenenemnda om mulig tvangsmulkt og inndragelse av inntekt Sandberg eventuelt har skaffet seg som følge av brudd på karantenen.

«Karantenenemnda gjør på ny oppmerksom på at dersom du deltar i nye møter eller seminar eller lignende i karantenetiden, eller involverer deg i saker som omfattes av saksforbudet i den perioden saksforbudet gjelder, vil det kunne være aktuelt for Karantenenemnda å ilegge deg et overtredelsesgebyr.», skriver Karantenemnda til Sandberg, ifølge Aftenposten.

Absolutt forbud

Nemnda understreker at han ikke kan drive noen form for næringsvirksomhet i karantenetiden:

«Karantenenemnda gjentar at du ikke kan drive noen form for næringsvirksomhet, eller delta i møter eller seminarer i karanteneperioden. Dette gjelder både deg som person, deg på vegne av ditt enkeltpersonforetak eller på vegne av andre. Den bredt formulerte karantenen skyldes at du har etablert et enkeltpersonforetak med et vidt formål.»

– Jeg er fullstendig uenig med nemda. Det virker som de lager nye regler som tiden går, sier Sandberg til TV 2.

Han mener det første vedtaket i nemnda ikke tilsier fullstendig næringsforbud.

– Første vedtak i nemnda tilsier ikke fullstendig næringsforbud, dette kom senere, eller forbud mot å ha personlige møter for å få kompetansepåfyll, sier Sandberg.

Han hevder også at nemnda nekter å møte han.

– De avviser å møte meg for å oppklare eventuelle oppfatninger nemnda har, hevder Sandberg.

Oppsøke Nav

Nå varsler den tidligere Frp-toppen at han snart må oppsøke Nav.

– 13. februar må jeg sannsynligvis oppsøke Nav inntil jeg får etablert annen type inntekt, sier Sandberg til Aftenposten.

Den tidligere fiskeriministeren fikk seks måneders karantene da han trakk seg som fiskeriminister 13. august.

Som kompensasjon for karantenen får Sandberg full statsrådslønn fram til 13. februar på til sammen 682.508 kroner.

