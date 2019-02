Solskjær mener det som sies om Fergusons innflytelse er overdrevet

Har aldri hatt topp fire som mål

Under Solskjærs ledelse har Manchester United stablet på beina en resultatrekke som Ferguson ville vært stolt av, og de elleve poengene som skilte til topp fire-plassene i slutten av desember, er skrumpet inn til det som nå er et helt realistisk håp om Champions League-plass. Akkurat det perspektivet bedyrer nordmannen at han ikke hadde da han overtok etter José Mourinho for halvannen måned siden.

– Jeg så ikke på det på den måten. Hvis du ser for langt frem, og kun setter deg resultatmessige målsettinger, er du inne i feile prosesser. Jeg måtte komme inn og starte i den andre enden. Snakke med spillerne om deres prestasjoner, om hvordan vi presterer og hva vi forventer av spillerne. Hvis vi kan få til spillestilen riktig, er jeg sikker på at vi kan ha en mulighet ved sesongslutt, sier Solskjær.

– Jeg er alltid i posisjon til å komme innspill rundt spillerrekruttering

Overgangsvinduet forløp uten at Manchester United hentet noen nye spillere, men Solskjær er klar på at han - til tross for kun en midlertidig ansettelse - er i posisjon til å komme med innspill rundt fremtidig rekrutteringsprosess.

– Jeg tenker det er ganske naturlig at den som har ansvaret, den som er mest involvert i spillerne og lærer mest om dem og hvilket potensial de har, kommer med sine innspill overfor klubben. Men for øyeblikket har det for meg handlet om å komme inn og jobbe med spillerne. Hvis klubben har overgangsmål, ville de diskutert dem med meg, men vi satte oss egentlig aldri ned og diskuterte spillere inn, sier 45-åringen.

Solskjær svarer også bekreftende på at han er i posisjon til å komme med innspill rundt hvilke spillere Manchester United kan komme til å rekruttere neste sesong, men at det ikke handler om hvorvidt han skal være manager utover det som i utgangspunktet er avtalen som går ut etter sesongslutt.

– Jeg er alltid i den posisjonen. Om jeg er her heller ikke i sommer, vil klubben alltid få mine råd om de spør meg. Men det går på spillestil, hvordan vi vil se ut om ett eller to års tid. Hvilke spillere, hvilke personligheter ser vi etter? Det handler om å finne spillere med Manchester Uniteds identitet, sier han.

Pogba-skryt: – Har vært best, men kan forbedre seg

Forut for søndagens kamp har det vært et spørsmål om Paul Pogba vil rekke oppgjøret mot Leicester, noe som kan være vesentlig all den tid franskmannen har vært helt avgjørende i mange av kampene under Solskjærs ledelse. Superstjernen haltet av banen mot Burnley, men Solskjær tror han er klar igjen søndag. Manageren vil imidlertid ikke gå inn på hva det er han har sagt som har gjort en revitalisert Pogba til den nøkkelspilleren Manchester Uniteds supportere alltid har håpet at han ville bli.

– Jeg har hatt individuelle samtaler med hver og en av dem, og Paul er en av dem jeg har snakket med. Men som jeg har sagt før, må det vi diskuterer bli mellom oss. Paul har sannsynligvis vært den beste midtbanespilleren i Premier League de siste ukene, men han kan forbedre seg. Det kan han alltid, og han vet det. Han kan utvikle seg til å bli bedre enn dette, sier Solskjær.

