Cardiff spilte tirsdag sin første kamp etter tragedien der nysigneringen Emiliano Salas fly forsvant på vei over den engelske kanal for en uke siden.

Torsdag opplyste politimyndighetene på Guernsey at søket etter Sala var innstilt, og forut for Arsenal-Cardiff på Emirates fikk argentinerens skjebne all oppmerksomhet.

Gjestenes supportere holdt opp gule kort, til ære for storkjøpet som kom fra franske Nantes, skjerf fra gamleklubben og argentinske flagg med blant annet påskrifter som «once a bluebird, always a bluebird» og «forever a bluebird».

De to lagenes kapteiner Mesut Özil og Sol Bamba bar også med seg hver sin bukett av gule blomster ut på banen. Det var gule tulipaner, til ære for byen Nantes, og gule påskeliljer, som er kjent som et symbol på Wales. Spillerne fra de to lagene ankom også arenaen iført gule blomster.

Like før kampstart ble det avhold et minutts applaus for å reflektere rundt tragedien, der Sala (28) og piloten David Ibbotson (59) etter alle solemerker har mistet livet. Da kunne man blant annet observere nok et stort banner i Cardiff-svingen med den rørende hyllestteksten «We never say you play and never saw you score, but Emiliano, our beautiful bluebird, we will love you forever»

Også i vertenes kampprogram var det foretatt en flott gest, da Sala var listet som en av gjestenes spillere. I stedet for et draktnummer ved hans navn, var det også der avbildet en gul blomst.

På storskjermene på Emirates ble det vist et bilde av argentineren, samt emneknaggen #PrayForSala, og speakerens oppfordring var også bønner for den savnede Cardiff-spissen.

RØRENDE SCENER: Arsenal og Emirates viste seg fra sin beste side forut for kampstart tirsdag. Foto: Peter Cziborra

Warnock har vurdert å gi seg

Cardiff-manager Neil Warnock har snakket åpent om at han har vurdert å gi seg som manager, og omtalte forut for oppgjøret med Arsenal at den siste uken har vært «den vanskeligste i hans karriere med enorm margin».

Både han og flere av spillerne har mottatt psykologhjelp i etterkant av den tragiske hendelsen, som etter all rimelig sannsynlighet - til tross for oppfordringene om bønner - har kostet det som skulle være deres nye spiss livet.

