Iskalde Arsenal-spisser straffet heroiske Cardiff

De gikk også ut i hundre på eget gress, da Sead Kolasinac stormet nedover venstresiden og slo inn i feltet allerede med 1.30 på klokken. Innlegget skiftet retning i Cardiff-keeper Neil Etheridge, og havnet deretter i beina på Alexandre Lacazette. Han forsøkte å avslutte kjapt, men en enorm blokkering av Cardiff-kaptein Sol Bamba hindret tidlig baklengsmål for gjestene.

Cardiff friske i starten

For Cardiffs del har det vært meget triste og spesielle dager siden tragedien der nysigneringen Emiliano Salas fly forsvant på vei over den engelske kanal for en uke siden, men etter det som kunne vært en sportslig marerittstart var gjestene friske i 1. omgang på Emirates.

Bobby Reid var nære på ved to anledninger før kvarteret var spilt, da han først skjøt utenfor på halvvolley fra god posisjon like utenfor 16-meteren, og deretter stanget over et innlegg fra angrepsmakker Callum Paterson.

På motsatt side var det Alexandre Lacazette som også fikk den neste sjansen, da han forsøkte å kaste seg rundt og avslutte fra kloss hold etter et hjørnespark, men franskmannen fikk aldri ordentlig dreis på avslutningen.

Arsenal ville ha straffe i sluttminuttene av 1. omgang

Mesut Özil var tilbake fra start i Arsenal-laget for første gang siden han ble byttet ut halvveis i 1-1-kampen borte mot Brighton på Boxing Day, og tyskeren bar sågar kapteinsbindet for Unai Emerys lag. Tidvis viste han glimt av storhet, og stod blant annet for innlegget da Sol Bamba måtte avverget et massivt Arsenal-press på overtid, men lagene gikk til pause på 0-0 i det øsende regnet på Emirates.

Da var Arsenal-spillerne i harnisk overfor dommer Mike Dean, som de mente hadde snytt dem for et straffespark like før. Alexandre Lacazette stod feilvendt nede ved dødlinjen og gikk i bakken i duell med Bruno Ecuélé Manga, men kamplederen mente hjemmelaget ikke hadde noen sak og lot situasjonen fare uten å foreta seg noe.

I 2. omgangs åpningsminutter forventet nok hjemmefansen på Emirates at Arsenal ville komme fykende ut av startblokkene, anført av et formasjonsbytte da Alex Iwobi erstattet Mohamed Elneny halvveis, men i stedet var det gjestene og Callum Paterson som fikk de første mulighetene. Den omskolerte backen, som figurerer i Cardiffs offensive rekker, fikk ved to anledninger dra seg innover i banen og skyte fra like utenfor 16-meteren, men finsiktet var ikke stilt inn og dermed slapp vertene med skrekken.

Jenkinson kom inn til sin tredje ligakamp for Arsenal på over 4,5 år

Med en halvtime igjen gjorde Arsenal et bytte som mottok enorm applaus på Emirates. Carl Jenkinson entret Emirates-gresset til sin første ligakamp for klubben siden november 2016 og kun den andre siden mai 2014. I 2014/15- og 15/16-sesongene var han utlånt til West Ham, mens han i overgangsvinduet i januar 2017 var på vei til Crystal Palace etter en sesong med skader og uten tillit tilbake i Nord-London.

Den overgangen ble imidlertid ikke noe av da han ikke ble enige om de personlige betingelsene, mens han i forrige sesong var på et heller mislykket utlån til Birmingham i Championship.

Aubameyang iskald fra straffemerket

25 minutter før slutt fikk Arsenal straffesparket som skulle sende dem på veien mot seier, da Manga for andre gang i kampen var innblandet i en situasjon inne i egen boks. Denne gangen var det Kolasinac som fikk en fot foran forsvareren, og Mike Dean var ikke i tvil da backen gikk ned.

Pierre-Emerick Aubameyang var iskald overfor Neil Etheridge - som allerede har reddet tre straffespark denne sesongen - og satte ballen der burvokteren ikke kastet seg. Det var superspissens 15. ligascoring for sesongen.

Kvarteret før slutt fikk Arsenal sin andre kaptein for dagen, da Mesut Özil ble byttet ut til fordel for Aaron Ramsey. Waliseren, som er på vei bort fra Nord-London, overtok selv bindet etter sin entré.

Lacazette avgjorde oppgjøret - trøstemål på overtid

Sju minutter før slutt falt avgjørelsen for vertene, da Alexandre Lacazette dro seg innover fra høyre, avanserte noen meter og omtrent like iskaldt som sin spissmakker satte 2-0 i nettet fra kloss hold. Det var franskmannens niende ligascoring for sesongen.

På overtid reduserte Cardiff via innbytter Nathaniel Mendez-Laing, som på lekkert vis banket 1-2 i nettet bak Bernd Leno, men det ble kun et trøstemål for waliserne. Aaron Ramsey kunne lagt på til tre like etter, men bommet på sin store sjanse. Det gjorde imidlertid lite, da Arsenal red stormen av i regnet.

Seieren betyr at Arsenal tirsdag kveld kun er bak Chelsea på 4. plass på målforskjell, men byrivalene kan gjenerobre sitt tre poengs forsprang i kampen om Champions League-billettene om de vinner borte mot Bournemouth onsdag.

For Cardiffs del var oppgjøret i store deler en positiv opplevelse, men Neil Warnocks lag endte opp med null poeng og er fremdeles under streken når 24 Premier League-runder er spilt.