Overraskende City-tap - Newcastle sjokkerte etter marerittstart

– Newcastle-dødaren fremfor noen. Rafa Benitez slår ut med armene. Det har skjedd igjen, sa TV 2s kommentator Simen Stamsø Møller da scoringen oppstod.

I studio i pausen viste man reprisene av scoringene om igjen og om igjen, og bet seg merke i den meget spesielle situasjonen der Silva på helt tilfeldig vis fikk foret sin lagkamerat fra liggende posisjon.

– Jeg er litt usikker på om han prøver å heade ballen eller om han bare beskytter seg selv. Dette kunne faktisk blitt ganske stygt. Det er en spektakulær assist. Om det var med vilje eller ei, er jeg faktisk litt usikker på, sa Erik Thorstvedt.

Agüero trodde han hadde doblet - endte med gult kort for lagkamerat

Etter rundt tolv minutter fikk Newcastle sin første store sjanse da Ayoze Perez skjøt utenfor fra god posisjon, før Agüero deretter trodde at han hadde scoret sitt andre for kvelden etter drøye kvarteret.. Superspissen satte bredsiden til og fant nettmaskene etter et kjapt tatt frispark fra Kevin De Bruyne. I stedet endte situasjonen med gult kort til sistnevnte. Belgieren hadde tydeligvis fått beskjed om å vente på fløyten, og dermed havnet han også i dommer Paul Tierneys bok.

– Jeg tenker at det er City som blir frarøvet en angrepsposisjon. De skal kunne få lov til å ta det frisparket hurtig. Det er helt riktig av dommeren å annullere og gi gult kort, men de må få lov til å ta de hurtige frisparkene oftere, sa Petter Myhre i pausen.

Newcastle var heller ikke uefne i 1. omgang, men det ble med halvsjanser fra distanse fra både Christian Atsu og DeAndre Yedlin i tillegg til Ayozes tidlige sjanse. Da var heller City farligere, blant annet da David Silva stupheadet fra kloss hold to minutter før pause etter litt klabb og babb i feltet, men oppofrende forsvarsspill av både Fabian Schär og Florian Lejune stoppet spanjolens forsøk på streken. Dermed stod det 1-0 til gjestene halvveis.

Etter pause var det igjen de lyseblå som kom raskest ut, da Sané og Sterling satte fart på før fem minutter var spilt. Tyskerens innlegg var knallhardt, men sistnevnte bommet på ballen på bakre stolpe. Dermed ble det ingen ny marerittstart på en omgang for Rafa Benitez' lag.

Begge lag ville ha motspiller utvist

Før timen var spilt fikk også David Silva nok en stor mulighet, men ved den anledningen ble spanjolen hindret av at Martin Dubravka stod akkurat der han avsluttet. Like etter mente hjemmelaget så at Kevin De Bruyne burde blitt utvist etter å ha lagt Matt Ritchie i bakken i en overgangssituasjon, men Tierney lot ham slippe med skrekken.

– Han slipper unna med tilsnakk. Det der er ofte gult kort. Det er marginer, og han prøver å ta ballen, men han stopper en kontring for Newcastle. Han er heldig, sa Stamsø Møller.

Like etter var det Ayoze Perez - også han med gult kort fra før - sin tur til å være heldig da han felte samme De Bruyne, men også spanjolen slapp unna med tilsnakket fra kamplederen på St. James' Park.

Rondón utlignet - så rotet Fernandinho bort straffespark

Pep Guardiola svarte umiddelbart med å bytte ut De Bruyne til fordel for Bernardo Silva, før Newcastle så utlignet. Salomón Rondón utnyttet at Kyle Walker opphevet offsiden da Isaac Hayden headet inn igjen i feltet, og dunket 1-1 i nettet på hel volley.

– De er rett og slett kvikkere inne foran mål. Det er et uhyre interessant utgangspunkt vi nå får foran den siste halvdelen av den 2. omgangen. En kalddusj for Manchester City og en enorm vitamininnsprøyting for hjemmelaget, kommenterte Stamsø Møller.

Vitamininnsprøytingen så til de grader ut til å fungere, og tolv minutter før slutt fikk vertene straffespark. Fernandinho fikk en pasning rundt egen 16-meter fra Danilo, og valgte å vende opp inn i egen boks, men ble lest som en åpen bok av Sean Longstaff, som touchet ballen bort fra brasilianeren. Citys rutinerte midtbanespiller var uoppmerksom og la Newcastle-kometen i bakken, hvorpå dommer Tierney pekte resolutt på straffemerket.

Etter en del minutters ventetid på grunn av skade på Ederson var straffeeksekutøren Matt Ritchie iskald, og dunket 2-1 i nettet da ti minutter gjenstod på St. James' Park.

– Det sitter noen med hjerte på Merseyside som vil ta imot dette resultatet med åpne armer og smil om leppene, sa kommentator Simen Stamsø Møller da to minutter gjenstod av kampen.

Tidligere Liverpool-sjef Rafa Benitez og Newcastle stod imot det som var av stormløp fra sine titteljagende motstandere, og dermed kunne man juble både på Tyneside og Merseyside da dommer Tierney blåste i fløyten for siste gang tirsdag kveld.

– Det gir Liverpool en kjempemulighet til å skaffe en avstand. Fire poeng er jo ingenting, men skulle de få sju, kan en begynne å snakke om at Liverpool må gå på en del feilskjær. En gedigen skrell, sa TV 2s fotballekspert Petter Myhre etter kampslutt.

Se Liverpool-Leicester onsdag fra 20.30 (kampstart 21.00) på TV 2 Sumo og TV 2 Sport Premium!