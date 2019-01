– Det er helt håpløst! Når du i det området med risiko for både snøskred og et katastrofeskred fra Åkneset med flodbølge klarer å gå tom for diesel i nødnettet, er svært alvorlig, sier Frank Sve til TV 2.

Han er styreleder i Åknes/Tafjord beredskap som hvor det er investert 250 millioner kroner for å overvåke fjellet som kan skape en katastrofal flodbølge i fjordsystemene på Sunnmøre.

Rørende naivt

Både han og ordføreren i Stranda synes det da blir et stort paradoks at man ikke klarer å drifte nødnettet i turistbygda på en forsvarlig måte.

– At en gikk tom for diesel på Dalsnibba er kanskje det som vi sitter igjen som det verst tenkelige. Så er det skremmende i seg selv at dette ble oppdaget den 3. januar uten at noen løfter en finger før det går 14 dager. Rørende naivt, sier ordfører Jan Ove Tryggestad i Stranda kommune,

For da en snøskred satte Telenors linjer inn til Geiranger ut av spill 14. januar, sørget den tomme tanken for at det ikke var noen backup på basestasjonen for nødnett på Dalsnibba. Hele Geiranger var uten mobil, nett og nødnettsdekning i nesten et døgn. I tillegg var bygda isolert som følge av snøskredet.

REFSET: Avdelingsdirektør Sigurd Heier og direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fikk kraftig kritikk fordi nødnettet i Geiranger ikke har backup-løsninger. Foto: Arne Rovick/TV 2

– Jeg forstår frustrasjonen. Vi er enig om at dette ikke var bra nok, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til TV 2.

I dag fikk hun og DSB massiv kritikk fra både kommunen, nødetatene og andre beredskapsetater for måten de har håndtert situasjonen i Geiranger og det faktum at ikke finnes et backup-system når nødnettet faller ut.

– Jeg synes det var konstruktiv kritikk og stort engasjement. Her var det mange gode konkrete forslag som vi kan ta med tilbake og drøfte, sier Daae til TV 2.

Hverken hun eller avdelingsdirektør Sigurd Heier, som har ansvaret for nødnettet, kan ikke svare på hvorfor den tomme tanken på Dalsnibba ikke ble håndtert umiddelbart.

– Ordføreren hevder at det var mange dager med bra vær hvor man kunne rekvirert helkopter for å få fylt opp tanken, men at det ikke ble gjort noe som helst?

– Hvis han sier det så er det sikkert riktig, svarer Heier.