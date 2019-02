Fellainis siste start for United var mot Liverpool på Anfield. Se hvordan han skjøt ned banevakten i vinduet øverst!

Manchester United bekrefter overgangen på sine nettsider.

Ifølge den belgiske journalisten Kristof Terreur, som har god kontroll på nasjonens mange spillere i Premier League, får de røde djevlene om lag 110 millioner kroner for midtbanespilleren.



Fellaini hadde halvannet år igjen av kontrakten med den engelske storklubben. De røde djevlene hadde en opsjon på å forlenge den med ytterligere ett år.

Meningene har vært mange om belgieren med de spisse albuene siden David Moyes hentet ham til Old Trafford for fem og et halvt år siden.

Aller mest av det negative slaget.

I anledning overgangen, har avisen Manchester Evening News ute en sak på at Manchester United-fans i sosiale medier «feirer» Fellainis avgang.

– Rimelig å kvitte seg med ham

London Evening Standard-journalisten James Robson, som følger Manchester United tett, mener overgangen er et tegn på at de røde djevlene endelig er i ferd med å bygge seg opp til dit de var under Sir Alex Fergusons ledelse.

«Han var en nyttig spiller – men kommer alltid til å være synonym med en periode der United var på feil spor», skriver Robson på Twitter.

Også Manchester Evening News-journalisten Samuel Luckhurst mener at Fellainis avgang er en indikasjon på en endring i Manchester Uniteds overgangsfilosofi. Han påpeker videre at det er gunstig for de røde djevlene å kutte lønnsutgiftene ved å gi slipp på den høyt lønnede belgieren.

«Både fra et fotball- og økonomisk perspektiv er det rimelig å kvitte seg med ham», skriver Luckhurst.

I kulden under Solskjær

Til tross for at han ikke har vært et førstevalg, har den kruttsterke hodespilleren fått rikelig med spilletid under David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho.

Etter Ole Gunnar Solskjær tok over, har situasjonen vært en helt annen for Fellaini. Han har bare fått 31 minutter, fordelt på innhopp mot Cardiff og Reading. For tiden er han ute med en skade som er anslått å holde ham ute til slutten av februar.

Fellaini vant FA-cupen, ligacupen og Europa League med de røde djevlene.