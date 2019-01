Barcelona bekrefter overgangen på sine nettsider. Låneavtalen strekker seg ut sesongen.

Den katalanske storklubben bekrefter at Arsenal har sikret seg opsjon på kjøp.

«The Gunners» betaler ifølge flere spanske medier i underkant av 20 millioner kroner for å låne Suárez, og må betale nærmere 250 millioner kroner dersom de vil gjøre avtalen permanent til sommeren.

Arsenal har forsøkt å lande avtalen gjennom hele vintervinduet, men klubbene klarte altså ikke å bli enige før dagen før vinduet stenger.

Ettersom Suárez bare hadde halvannet år igjen av kontrakten, ønsket Barcelona opprinnelig en klausul som gjorde at avtalen måtte gjøres permanent til sommeren. Den spanske giganten var ikke villig til å la spilleren gå inn i sitt siste kontraktsår.

De to storklubbene har nå inngått et kompromiss: Suárez forlenger kontrakten sin med Barcelona til sommeren 2021. Slik har Arsenal sluppet å være tvunget til å kjøpe den elegante spanjolen når lånet er over.

Suárez ble hentet til Barcelona fra Villareal sommeren 2016. Han har vært alt annet enn en suksess på Camp Nou, og har bare startet 19 kamper fordelt på La Liga og Champions League siden overgangen.

25-åringen gjenforenes nå med Unai Emery, som han spilte under i Sevilla før turen gikk videre til Villareal. Da ble han brukt både som venstreving og i en offensiv midtbanerolle bak spissen.

Arsenals nye tilvekst spilte for Manchester Citys U-lag fra 2011 til 2013. Han står med én landskamp for Spania.

Arsenal er ute etter å hente enda en offensiv spiller før overgangsvinduet stenger torsdag kveld. Unai Emery uttalte nylig på en pressekonferanse at de kommer til å hente «mellom null til to spillere», og nå er altså én av dem i boks. Ivan Perisic og Yannick Carrasco er nevnt som aktuelle spillere blant britiske medier.