Dette er Norges beste slankekur

– Før du gjør dette må du oppsøke fastlegen.

Ketose er når kroppen blir tilført under 100 gram karbohydrat per dag, og den må bruke fett istedenfor karbohydrater i forbrenningen.

Stort vekttap

I undersøkelsen som er utført av Respons Analyse for TV 2 hjelper deg er det helt klart at lavkarbo er den metoden som gir best resultat når man skal gå ned over 15 kilo. Hele 22 prosent av de som benyttet denne slankekuren oppgir at gikk ned så mye i vekt. Det er over dobbelt så mange som den nest mest effektive metoden; sunt kosthold.

Og vinneren er....

NULL SØTSAKER: Vinneren i vår meningsmåling er å kutte snacks og søtsaker. Foto: TV 2 hjelper deg

Det enkle er ofte det beste. 47 prosent av 1000 slankere i vår undersøkelse svarer at de kuttet ut snacks og søtsaker og hele 60 prosent av disse svarte at metoden i stor grad førte til at de gikk ned i vekt. Det gjør den til vinneren for de som skal gå ned under 15 kilo.

– Det er musikk i mine ører. Hvis det er noe som både gir vektreduksjon og formidabel helsegevinst, er det å kutte ned på søtsaker og snacks, sier Sundfør.

Hva med trening?

Hele 65 prosent av våre 1000 slankere har dette som metode. Men Linda Stokkeland, som trener nesten hver dag, advarer mot å tro for mye på dette.

TRENINGSNARKOMAN: Linda Stokkeland trener nesten hver dag. Foto: TV 2 hjelper deg

– Trening er bare 20 prosent, 80 prosent er kosthold.

Linda vet at ikke trening holder. Da hun deltok i «Slankekrigen», var hun overvektig selv om jobbet som trener og trente hver dag.

– Kosten og topplokket var ikke helt med, forklarer Linda.

– Så selv om jeg trente mye, steg vekten min helt opp til 132 kilo som den var da jeg «Slankekrigen» begynte.

Vår undersøkelse viser at trening ikke er mest effektivt for å redusere vekten, men det er vinneren når det gjelder å holde vekten stabil. 55 prosent har hatt suksess med dette.

– Men det å si til personer som skal gå ned i vekt at det ikke er nødvendig, er en stor misforståelse. Trene gir store positive helsegevinster og gjør også noe med troen på egen mestring, sier Sundfør.

Superslankerens metode

VANLIG MAT: Linda holder vekten uten slanke-mat. Foto: TV 2 hjelper deg

Linda Stokkeland levde i flere år på en ekstrem lavkalori-diett. Men nå har hun funnet en annen måte å holde kiloene på armlengdes avstand.

– Jeg bruker det nettbaserte kostholdsprogrammet FleXikost. Det skreddersyr alt man skal spise, forklarer Linda og hun ble overrasket:

– Man skal spise mer enn det man tror og når man spiser for lite, spiser man feil.

I dette kostholdet ligger det helt vanlig matvarer og ingen lett-produkter.

– Det er sammensetningen som er viktig, sier Stokkeland.

Mange lykkes

LYKKES: 56 prosent holder vekten viser Respons Analyses undersøkelse.

Overraskende mange av de 1000 slankerne i vår undersøkelse lykkes med målet de hadde for sin slankekur. Hele 45 prosent av mennene og 34 prosent av kvinnene. Men enda mer overraskende er det at hele 56 prosent sier de har beholdt sin nye vekt.

– Det er vakkert, sier Sundfør og peker på diagrammet.