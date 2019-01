Se skandalescenene etter kampen i Sportsnyhetene øverst!

Conor McGregor og Khabib Nurmagomedov har fått straffen sin etter det famøse slagsmålet som fant sted etter at Nurmagomedov slo McGregor under UFC 229 i oktober.

McGregor fikk seks måneders suspensjon, samt 50 000 dollar i bot (rundt 425 000 kroner), skriver Bleacher Report.

Nurmagomedov har fått 500 000 dollar i bot, altså rundt 4,25 millioner kroner, og har fått ni måneders suspensjon. Han suspensjon kan bli forkortet med opptil tre måneder dersom han filmer et budskap om antimobbing.

McGregor ble dessuten advart om at han bli ilagt disiplinære sanksjoner dersom han fortsetter å komme med drøye i uttalelser i forkant av kampene sine.

Tidligst mulige retur for McGregor vil være 6. april, men det skal være mer sannsynlig at hans neste kamp vil gå noe senere.

Flere utstengt

Nurmagomedovs søskenbarn Abubakar Nurmagomedov og lagkameraten Zubajra Tukhugov ble også straffet for det som skjedde. Begge ble utestengt i ett år, og fikk 25 000 dollar i bot (rundt 212 000 kroner).

Det var i oktober skandalekampen fant sted. Nurmagomedov gikk til slutt seirende ut av det som hadde blitt døpt til «tidenes MMA-kamp» etter å fått McGregor til å tappe ut i en såkalt «rear-naked choke» i fjerde runde.

Etter å ha vunnet valgte den russiske MMA-stjernen å hoppe over burveggen og gå til angrep på en et medlem av trenerteamet til McGregor, samtidig som McGregor ble angrepet av Tukhugov som hadde kommet seg inn i buret. Han slo til iren bakfra, og kaoset var i gang.

– Jeg slo ham, akkurat som jeg lovet. Jeg lovet at han skulle få svare for det han sa, og det gjorde jeg, sa Tukhugov dagen etter kampen.

Langvarig konflikt

Konflikten mellom de to MMA-stjernene hadde ulmet lenge da det smalt.

Nurmagomedov satt i bussen McGregor var med å angripe et halvt år tidligere, noe han ikke klarte å glemme. McGregor fyrte på sin side opp på sjokkerende vis ved å stemple Nurmagomedovs manager som en terrorist. I tillegg bød han den muslimske motstanderen sin på en liten smak av sin egen whiskey under et pressetreff før kampen.

– Aller først vil jeg si unnskyld. Til kontrollorganet, til Nevada og Las Vegas. Jeg vet at dette ikke var min beste side, men jeg er bare et menneske, sa Nurmagomedov på pressekonferansen etter angrepet på McGregor.

Han var likevel ikke helt ferdig med iren.

– Jeg skjønner ikke hvordan folk kan snakke om at jeg hoppet ut av buret. Hva med at han snakket om religionen min, landet mitt, faren min.

Og fortsatte:

– Han kom til Brooklyn og ødela en buss og drepte nesten noen mennesker. Hva med alt dette? Hvorfor snakker folk fortsatt om at jeg hoppet ut av buret? Jeg skjønner det ikke. Faren min lærte meg at jeg alltid måtte være respektfull. Alle som kjenner meg vet hvem jeg er, sa russeren.