– Jeg har diskutert en sak som lå i organisasjonsutvalget med en tillitsvalgt i partiet. Det burde jeg ikke ha gjort. Derfor legger jeg meg flat, sier Njåstad til TV 2.

Det var NRK som først omtalte at Frp-toppen trekker seg.

Etter det TV 2 får opplyst av kilder skal Njåstad ha delt sensitiv informasjon i forbindelse med et metoo-varsel.

Delingen av den sensitive informasjonen skjedde da han i fjor ledet Frps organisasjonsutvalg, som har håndtert varslingssaker om seksuell trakassering og brudd på det etiske regelverket.

– Det var fryktelig dumt av meg å ha en sparringspartner på utsiden og det tar jeg konsekvensen av, sier Frp-profilen.​

Njåstad leder utvalget i over seks år.

– En hektisk periode

– Det var vanskelige avgjørelser vi skulle ta i utvalget og jeg hadde behov for å snakke med noen utenfor. Det var fryktelig dumt gjort av meg, men det var en hektisk periode, sier Njåstad.

Han ønsker ikke at dette skal være slutten på hans politiske liv.

– Dette er ikke den beste perioden i mitt politiske liv, men det er greit å være ærlig. Vi får se hva fremtiden bringer.

Frp-profilen ønsker ikke å gi navnet på hvem han delte informasjonen med, utover at det var en Frp-politiker med tillitsverv i partiet.

Blant sakene som ble håndtert i Frps organisasjonsutvalgt i fjor var blant annet avsløringene knyttet til stortingsrepresentant Ulf Leirstein. Leirsten trakk seg som parlamentarisk nestleder etter at det ble kjent at han hadde sendt en rekke e-poster med pornografisk innhold til flere mannlige partifeller i hjemfylket Østfold.

En av mottakerne var bare 14 år da han fikk tilsendt e-posten i 2012.

Njåstad har vært finanspolitisk talsperson, parlamentarisk nestleder og sentralstyremedlem.

Partileder Siv Jensen sier i en skriftlig uttalelse til NRK at Njåstad har begått et tillitsbrudd, og at det er klokt av ham å trekke seg.

Reiseregninger

Njåstad har den siste tiden vært i hardt vær.

Det er blitt kjent at Frp-politikeren har fått refundert utgifter til flere reiser, hvor familie har deltatt og hvor han kun har hatt korte jobbmøter.