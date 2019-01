Den 23 år gamle kvinnen ble fredag meldt savnet etter en helgetur til Madrid. Da var det flere dager siden noen sist hadde hatt kontakt med henne.

Kvinnen bor til vanlig i Fuengirola sør i Spania, og dro til Madrid med to andre personer.

Nå er hun funnet i live. Ifølge NRK har foreldrene snakket med 23-åringen, og sier hun virker å være i god form.

Norsk etterforskning

Kvinnen er fra Hordaland og Vest politidistrikt startet en etterforskning etter forsvinningen.

– Vest politidistrikt har mottatt en savnetmelding, hvor en mor melder sin datter savnet. Vi har iverksatt etterforskning for å lokalisere savnede, og avklare om det har hendt henne noe, skrev politidistriktet i en pressemelding.

Kvinnen ble sist observert i Madrid av bekjente der.

Samarbeid med Spania

Vest politidistrikt forteller at de har opprettet dialog med spanske myndigheter via Kripos.

– Spansk politi jobber med å få avklart om det har vært bevegelser på den spanske kontoen hennes. Hun har også norske telefon- og kontonumre som vi undersøker her, sier overbetjent Bjarte Schrøen, politioverbetjent ved Felles straffesaksinntak i Vest politidistrikt til NRK.

TV 2 fikk fredag bekreftet fra Utenriksdepartementet at de var kjent med at en norsk borger er savnet i Spania. Utover det ønsker de ikke kommentere saken per nå.

​