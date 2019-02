Hunden Ghost tar Instagram med storm

Tøllefsen Søndrol delte en video av Ghost, som ser på programmet til den kjente amerikanske talkshow-verten Ellen DeGeneres.

Videoen ble repostet av DeGeneres, og derfra tok det av skikkelig.

– Nå vokser kontoen med cirka tusen følgere per dag og han har fått en egen manager i USA, sier hun.

Følgerne kommer fra alle verdens kriker og kroker. For det meste befinner de seg i USA og Canada, men også i land som Spania, Italia, Sør-Afrika, Australia, Afghanistan og Egypt.

– Spesiell rase

Ghosts foreldre tror det er flere grunner til at han har blitt så populær.

– Det er jo selvfølgelig det at han synger. Men det er også en spesiell rase og jeg tror mange lar seg fascinere av den hvite pelsen og all energien hans, sier Tøllefsen Søndrol.

Og selv om folk flest ser på videoene av Ghost for moroskyld, får eierne også andre typer henvendelser og tilbakemeldinger.

– Tror det eller ei. Ghost betyr veldig mye folk. De sier at han hjelper dem gjennom dagen og at de ikke hadde klart seg uten. Hvis det går litt tid mellom hver gang det legges ut en video, så hender det at de maser litt på oss, sier hun.