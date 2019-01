Tidlig denne uken kunne vi i Broom avsløre at den nye elbilen Mercedes EQC er på test i Norge

En våken leser klarte nemlig å knipse bilder av to EQC-eksemplarer, mens de sto og ladet i Sarpborg. Bilene hadde tyske skilter, men ingen kamuflasje.

EQC er den første bilen ut i den nye og store elbilsatsingen fra Mercedes. Det siste vi har hørt angående lansering, er at bilen skal komme til Norge i sommer. Det betyr også at Mercedes nå er helt i sluttfasen av utviklingen.

Norge og Sverige er mye brukt til vintertesting av nye biler. Selve testingen gjøres rundt Polarsirkelen, men mange av bilene blir kjørt frem og tilbake dit, for å få ytterligere testgrunnlag.

Letet etter ladestasjon

Ofte gjøres dette ved kjappe og effektive transportetapper, men det er ikke like enkelt når det er en elbil man tester. For de må jo nødvendigvis lades underveis...

Nå har EQC blitt avslørt i Norge igjen. Denne gangen i Mo i Rana. Tor Didriksen (67) kom over det som ser ut som en enslig bil ute på test.

– Jeg oppdaget bilen på E6 som går gjennom Mo i Rana, kom inn bak den i en rundkjøring. De lette sikkert etter en ladestasjon og kjørte derfor veldig sakte, forteller Tor.

Karakteristisk front: Denne delen av designet er nok litt elsk eller hat.Foto: Privat.

Sto der en stund

– Skjønte du fort hva dette var?

– Ja, jeg er opptatt av biler og spesielt Mercedes, forteller Tor som legger til at han fulgte etter bilen til ladestasjonen. Der fikk han også tatt disse bildene.

– Jeg har hørt i ettertid at de sto der en stund og at det har vært flere innom der. Det så ikke ut som de hadde noe spesielt imot å bli tatt bilder av. Men så har vel bilen kommet langt i utviklingen nå og har vært mye i nyhetsbildet. Dermed er de kanskje ikke så på tå hev lenger, sier Tor som beskriver seg selv som ganske mye over gjennomsnittet interessert i bilen.

Elbiler ute på test må lades, dermed blir det også gode muligheter til å oppdage dem mens de står stille. Foto: Privat.

Flere tusen bestillinger

Selv har han to Mercedeser. En 300 TDT 4Matic 1994- modell og en og S 320 CDI fra 2003.

Det er ingen tvil om at EQC blir en uhyre viktig modell for Mercedes. Særlig i starten blir det norske markedet viktig for den.

Det har da også importøren fått merke, etter at de åpnet for reservasjoner av bilen. De har allerede flere tusen bestilinger inne på den.

Tor fulgte etter Mercedesen bort til ladestasjonen, der fikk han tatt disse bildene. Foto: Privat.

Priser i andre kvartal

Med null avgifter, rekkevidde på rundt 400 kilometer (målt etter den nye og mer realistiske WLTP-metoden), tilhengerfeste og heftige ytelser, kommer den til å passe ypperlig for mange nordmenn. Det blir også en potent bil. Effekten er 408 hk / 700 Nm – noe som gir 0-100 km/t på 5,1 sekunder. Det er omtrent identisk tid som Jaguar I-Pace bruker på samme øvelse, og betyr at du har sportsbilytelser.

Som ventet blir det også tilhengerfeste. EQC kan trekke 1,8 tonn. Det holder for mange, men akkurat her må den se seg slått av Tesla Model X, som klarer 2,2 tonn. Bagasjerommet er på 500 liter, det er ikke spesielt mye, bilstørrelsen tatt i betraktning. EQC er 4,76 meter lang og 1,84 meter bred. Den innvendige plassen i baksetet er god. Her kan man fint sitte tre i bredden, uten at det skaper problemer. Men takhøyden er noe begrenset.

Siste nytt fra den norske importøren er for øvrig at prisen på EQC skal være klar andre kvartal i år, før planlagt lansering som altså er til sommeren.

