Tiltalt for hundrevis av overgrep: – Tenkte ikke at de var personer

Ingen i Norge har noen gang forgrepet seg på flere personer enn det den 26 år gamle mannen gjorde mellom 2011 og 2016.

Tirsdag tok han plass i vitneboksen i en rettssal full av pårørende, dommere, advokater og journalister. Også tre av de fornærmede guttene har møtt opp.

– Jeg er veldig lei meg for å sitte her i dag. Det er først nå det har gått opp for meg. Når jeg sitter i denne salen, forstår jeg omfanget av det jeg har gjort. Det er sjokkerende at jeg har endret så mange menneskers liv, sier han innledningsvis.

Tiltalte forteller at han er klar for å ta den straffen han fortjener og på den måten gjøre opp for seg. Han har i all hovedsak erkjent straffskyld etter tiltalen, som inneholder hundrevis av overgrep og trusler over nett.

Totalt er over 400 personer fornærmet i saken, men kun de 270 mest alvorlige forholdene er inkludert i tiltalen for å spare tid. Guttene var i alderen 10 til 22 år da overgrepene fant sted.

– Jeg tenkte ikke på at det var personer i andre enden, bare at vi byttet bilder over nett. Nå skjønner jeg at det er snakk om 270 mennesker, sier tiltalte i retten.

– Har åpenbart fungert

Det hele begynte da tiltalte gikk på videregående skole. Han var usikker på sin egen seksualitet og bestemte seg på et tidspunkt for å starte et dobbeltliv gjennom den falske profilen «Sandra», som han opprettet blant annet på chattetjenestene Tinder, Kik og Line.

Tiltalte holdt titalls samtaler gående der han bygget tillit. «Hun» tilbød mennene nakenbilder og lovet seksuelle tjenester. Noen av dem tilbød ham også dyre gjenstander.

– Det ble nesten et kjærlighetsforhold med noen av dem. Jeg tror i hvert fall at noen har følt det sånn. Det er fælt å tenke på, for det er åpenbart at det har fungert, sier han.

Til gjengjeld ba tiltalte om ulike bilder og videoer fra de fornærmede. Mens han fra noen ville ha seksualisert materiale, ba han de fleste om bilder og videoer i krenkende situasjoner, som få vil anse som seksuelt opphissende.

Da de første bildene kom inn fra de fornærmede, endret «Sandra» tone fullstendig.

– Jeg begynte med trusler. Dessverre så fungerte det på første forsøk, og da fortsatte jeg med det, sier tiltalte.

– Truet du med å spre bilder og video? ville aktor Kari Buvik vite.

– Ja, i mange tilfeller gjorde jeg det, sier han.

– Hendte det at du spredte bildene?

– Det var vel muligens noen få bilder som jeg sendte videre til andre fornærmede for å vise hvilke posisjoner jeg ønsket, sier han.