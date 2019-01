Den japanske superstjernen Ryouo Kobayashi tok tredjeplassen på hjemmebane. Granerud var bare et halvt poeng bak.

Overfor NRK bekrefter den norske dommeren Jørn Larsen at han kostet landsmannen sin tredjeplassen.

Larsen skulle egentlig gi landsmannen 18,5 i stilkarakter. Men, på grunn av en tastefeil, ble Granerud tildelt 17,5 av Larsen – laveste karakter blant de fem dommerne.

Ettersom den laveste og høyeste stilkarakteren strykes, ville Granerud endt opp med et halvt poeng mer om den norske dommeren tastet riktig. I så fall hadde 22-åringen delt tredjeplassen med Kobayashi.

– Jeg prøvde å rope opp

Larsen prøvde å rette opp feilen da han forstod hva som hadde skjedd. Han forteller at han tok kontakt med Swiss Timing, som står for resultatservicen i verdenscupen.

– Jeg prøvde å rope og til dem, men de hørte meg ikke siden jeg satt i en annen etasje. Jeg kan ikke forlate dommerbåsen, for hopperne kommer uansett. Da måtte jeg vente til omgangen var ferdig, forklarer Larsen til TV 2.

Han viste dem dommerkortet som beviste at han hadde tastet feil og spurte to ganger om det kunne rettes, men forsøket var forgjeves.

– Jeg tenker at det er for dumt at det liksom ikke kan rettes, men vi får ikke gjort noe med det, konstaterer den norske FIS-dommeren.

Skjedde også dagen før

Ifølge ham kan slike feil «skje innimellom». Deriblant dagen før, da med den japanske dommeren. Han ga karakteren elleve, mens de andre dommerne ga karakterer mellom 16 og 17.

Det er imidlertid første gang det skjer med ham, som har dømt på internasjonalt nivå i ti år.

– Jeg snakket med Granerud tidligere i dag, og beklaget hva som skjedde. Han syntes det var fint at jeg tok kontakt med ham, og har forståelse for at mennesker kan gjøre en feil. Han synes selvfølgelig at dette er surt, og det gjør jeg òg, sier Larsen.

Den 22 år gamle Asker-hopperen ser uansett ut til å snuse på en pallplass i nærmeste fremtid. Etter bare å ha havnet blant topp ti tre ganger tidligere i sesongen, har han blitt nummer sju eller bedre i de tre siste verdenscuprennene.