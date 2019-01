Disse stortingspolitikerne vil avsette kong Harald

Rekordmange 36 representanter stemte tirsdag for å avskaffe monarkiet. 130 representanter stemte imot.

Forslaget om at Norge bør bli republikk, fikk i år støtte fra alle i SV og 14 representanter fra Arbeiderpartiet. Rødt og MDG, som har én representant hver på Stortinget, stemte også for. Det samme gjorde seks av åtte fra Venstre, to fra Høyre og én fra Frp.

En av de som ønsker å erstatte monarkiet med republikk er Venstres Carl Erik Grimstad.

Tidlig på 1990-tallet jobbet han på Slottet, blant annet som sekretær for den gang kronprinsesse Sonja.

– Jeg har den prinsipielle holdningen til det at vi først og fremst bør ha en redegjørelse om det konstitusjonelle i forbindelse med statsformen vår, sier Grimstad til TV 2.

For første gang er det flertall i Venstres stortingsgruppe for å erstatte monarkiet med republikk.

​– Det er jo litt spesielt, du har jo jobbet på Slottet?

– Jeg er politiker og jeg representerer Venstre, og Venstre har det i landsmøtevedtaket sitt, sier Grimstad til TV 2.

Oslo 20181025. Guri Melby og Carl-Erik Grimstad (begge V) på vei inn til stortingsmiddagen på Slottet torsdag kveld. POOL. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: Larsen, Håkon Mosvold

Økende motstand

Siden 1972 har SV nærmest stått alene i Stortinget om å ville avskaffe monarkiet til fordel for et republikansk styre. I 2010 stemte 17 stortingsrepresentanter for å innføre republikk.

I 2016 stemte 28 – fra både Ap, SV, Venstre, Sp og til og med Høyre – for å erstatte monarkiet med republikk.

Av de 36 representantene som tirsdag stemte for å avsette kongen, kommer 14 fra Arbeiderpartiet.

STØTTER KONGEN: Jonas Gahr Støre stemte imot forslaget om å avsette kongen. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

– Monarkiet har sterkt folkelig oppslutning i Norge, slik det er nedfelt i grunnloven, og slik kongen utøver sitt ansvar, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til TV 2.

Støre sier at monarkiet fortsatt har tydelig støtte i Arbeiderpartiet.

– Det er ikke noe nytt at noen av våre representanter stemmer for republikk når spørsmålet er oppe i Stortinget. Her stilles representantene fritt, og i år stemte under en tredjedel ja til forslaget. Det er sunt i et demokratisk parti at det er rom for debatt om slike grunnleggende politiske spørsmål, sier han.