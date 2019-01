Vaginaspray, babyspons og illsinte bestemødre

Den tiende sesongen av Bloggerne har sin siste episode torsdag 31. februar på TV 2 Sumo og TV 2 Livsstil.

I år ble vi bedre kjent med Julianne Nygård (27), Anniken Jørgensen (22), Martine Lunde (22), Jørgine Vasstrand (29), Caroline Berg Eriksen (32) og Stina Bakken (25).

Vi spurte TV-profilene om det var noen kommentarer, positive som negative, de husket spesielt godt fra innspillingsåret.

Martine Lunde

Øverst i artikkelen kan du se en video der Martine Lunde forteller at hun blir overrasket over at eldre damer har tid til å kommentere nedlatende på bloggen hennes.

Dette snakket hun også om da vi møtte henne på pressetreffet tidligere i år.

Bloggerne: Fra venstre ser du Julianne Nygård, Anniken Jørgensen, Martine Lunde, Jørgine Vasstrand, Caroline Berg Eriksen og Stina Bakken. Foto: TV 2

– Da jeg gikk videre i Skal vi danse, og Thea Næss røk ut, sendte eldre damer meg masse stygt. Damene på 60 +, som har barn og barnebarn, skrev helt grusomme ting.

Selv om hun fikk noen negative kommentarer fra de eldre, har hun enormt mange tilhengere blant de litt yngre.

– En av de fineste tilbakemeldingene jeg har fått, var fra ei jente som takket meg for at jeg gikk så mye uten sminke. Hun syns det var mye sminkepress på skolen, og mente jeg hjalp henne til å stå imot presset.

Caroline Berg Eriksen

Det bloggeren som tidligere kalte seg for «Fotballfrue» har fått mest oppmerksomhet rundt, er da hun skrev innlegget om en spray som ga godlukt til underlivet.

– Den underlivssprayen skapte mye kaos... Jeg var på Vita og så en deodorant-lignende greie, som skal gi godlukt om du er på fest eller lignende. Jeg har en skjønnhetsspalte og skrev om den, og det var ikke populært. Jeg hadde aldri trodd at det skulle vært krenkende. Folk skrev at jeg hyllet dette produktet, men jeg skulle bare skrive et tips.

– Den var jo utviklet av leger, og den skulle jo ikke inn i... der, sier hun lattermildt.

32-åringen er veldig takknemlig for alle de positive kommentarene hun får hver dag, men klarte ikke å plukke ut bare én,

Jørgine Vasstrand

«Funkygine» vant flest priser på årets Vixen-prisutdeling.

Hun ble «Årets forbilde», «Folkets favoritt» og «Årets influencer» i kategorien trening og helse.

– Det kom mange fine reaksjoner under svangerskapet. Folk likte at jeg var åpen om hvordan kroppen så ut etter fødselen. De kommenterte at de satt pris på et ærlig bilde av hvordan man ser ut, sa hun smilende.

Selv om prisene vitner til en stor populartiet, fikk også hun noen negative kommentarer i løpet av året.

– Det kom en del i forbindelse med babyspons-debatten. Folk mente det var forkastelig å eksponere ungene i flere kanaler.