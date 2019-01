Se Liverpool mot Leicester på TV 2 Sport Premium og Sumo onsdag fra kl. 20.30.

Liverpool-stopper Virgil van Dijk står i fare for å miste sin første kamp for klubben siden han sto over mot Huddersfield i januar forrige sesong, melder Liverpool Echo.

– Virgil var litt syk, men han trente i går og kommer til å trene i dag, så må vi se, sier manager Jürgen Klopp på tirsdagens pressekonferansen før Leicester-kampen.

Selv om van Dijk skulle bli klar til kampen mot Leicester onsdag, forventer Liverpool Echo at forsvarssjefen står over. Dejan Lovren og Joël Matip kommer da til å danne stopperparet.

Klopp bekreftet at midtbanespiller Georginio Wijnaldum er tilbake i trening, mens Fabinho kommer til å trene senere tirsdag. Begge midtbanespillerne har vært plaget av skader den siste tiden. Trent Alexander-Arnold blir stadig bedre, men kampen mot Leicester kommer for tidlig, opplyser Klopp.

James Milner spilte høyreback i Alexander-Arnolds skadefravær i forrige kamp, men veteranen er ute med suspensjon mot Leiecester. Joe Gomez er heller ikke frisk etter bruddskaden han pådro seg i desember. Nathaniel Clyne ble sendt på utlån til Bournemouth tidligere denne måneden.

– Dere må vente til i morgen. Vi kommer til å spille med høyreback, eller kanskje en vingback. Jeg har ingen anelse om hva vi kommer til å gjøre i morgen, for å være ærlig, sier Klopp om den lille krisen på backen.

Rafael Camacho spilte høyreback mot Wolverhampton i FA-cupen, men 18 år gamle portugiseren har bare ett innhopp i Premier League fra før. Fabinho spilte på backen tidligere og var Brasils høyreback i landskampene i fjor høst.

Liverpool leder Premier League med fire poeng ned til Manchester City, som møter Newcastle borte i en TV 2 Sport Premium-sendt kamp tirsdag kveld.