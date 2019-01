​Sigrid Bonde Tusvik (38) deltok i «Handmaid's Tale»-stuntet foran Slottet i forrige uke.

30 kvinner utkledd som rolleinnehavere i TV-serien «A Handmaids Tale» demonstrerte mot forbudet mot fosterreduksjon og KrFs vetorett ved endringer i bioteknologilovene.

Demonstrasjonen fikk Sylvi Listhaug til å reagere overfor TV 2 og i et blogginnlegg.

I etterkant har Bonde Tusvik blitt truet på livet.

I podkasten sin, som hun har sammen med Lisa Tønne, forteller Bonde Tusvik at hun torsdag i forrige uke fikk en sms på sitt hemmelige nummer.

«Kanskje på tide du holder kjeft angående ting du ikke har noe med. Veit hvor du bor, og har både kniv og hagle. Du burde holde deg langt unna offentlig opptreden»

Legger skylden på Listhaug

I podcasten omtales Sylvi som «djevelens kvinne», og Tønne sier: «en politiker med så mye slagkraft ikke bør gjøre dette».

– Hva slags menneske er hun. Hun vet jo at folk blir drapstruet når hun skriver det hun gjør. Hun går etter deg bevisst og ønsker deg alt vondt, sier Tønne i podcasten.

Komikerduoen legger ikke skjul på at de mener Sylvi Listhaugs uttalelser er bakgrunnen for drapstrusselen.

– Hun er virkelig djevelens kvinne. Jeg blir så sint på henne, fortsetter hun.

SE BONDE TUSVIK DEMONSTRERE FORAN SLOTTET:

Listhaug: – Jeg ønsker absolutt ingen noe vondt

Sylvi Listhaug sier til TV 2 at hun har fått med seg podcastens innhold.

– Jeg har registrert at Tusvik og Tønne har kommet med en rekke karakteristikker av meg og mine intensjoner. Dem om det. Jeg ønsker absolutt ingen noe vondt, men jeg vil at vi skal kunne diskutere det at Tusvik kom med en svært drøy sammenlikning, skriver Frp-nestlederen i en epost til TV 2.

REAGERER: Sylvi Listhaug mener komikerduoen ikke bidrar til et respektfullt ordskifte. Foto: Meek, Tore

Hun mener komikerduoen ikke bidrar til et respektfullt ordskifte.

– Jeg har selv levd med politibeskyttelse i flere år da jeg var statsråd og må selv også nå ta mine forhåndsregler når jeg er ute i det offentlige rom. Det ønsker jeg ikke for noen. Tusvik og Tønnes karakteristikker av meg bidrar ikke til et respektfullt ordskifte, men det er mulig det gjelder andre regler for dem enn for andre, fortsetter Listhaug.

Hun tar avstand fra drapstruslene, men avviser at hun har et ansvar.

– Jeg tar total avstand fra både hets og trusler. Det er de som fremsetter slike trusler som har det hele og fulle ansvaret for det. Jeg går ikke med på at det er min skyld at deres bruk av ekstreme virkemidler, da de sammenliknet regjeringen med en serie der herskerklassen kidnapper, voldtar og mishandler kvinner og bruker dem som fødemaskiner, fremprovoserer reaksjoner. Hun må forvente at det kommer reaksjoner på dette.