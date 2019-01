Oppvaskmøte i Frp: Amundsen anklaget partifeller for regelbrudd – fikk refs av Listhaug

Tirsdag kveld var det gruppemøte i Fremskrittspartiet, hvor Per-Willy Amundsens omstridte uttalelser til TV 2 og partifellers reaksjoner var en egen sak på agendaen.

I sluttfasen av regjeringsforhandlingene på Hadeland, kom Amundsen med et utspill til TV 2, som fikk politiske motstandere og partikolleger til å reagere kraftig.

Den tidligere justisministeren tok til orde for å endre barnetrygden slik at innvandrere skal få færre barn.

– Etniske nordmenn har en fallende fødselskurve. Det mener jeg i likhet med Erna Solberg at vi bør gjøre noe med. Men løsningen er ikke å få en enda større innvandrerbefolkning, tvert imot må vi sørge for at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes, sa Amundsen.

– Forkastelig, sa stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) til NRK.

– En forferdelig begrunnelse, sa Frp-kollega Erlend Wiborg.

​Internt har Per-Willy Amundsen gitt uttrykk for at han forventet en beklagelse på gruppemøtet tirsdag, sier kilder til TV 2.​

Kilder: Fikk ingen beklagelse

​Men under gruppemøte slo både Roy Steffensen og Erlend Wiborg fast at de ikke ville beklage. De slo fast at de ville gjort det samme igjen.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug tok også ordet i forsamlingen, ifølge TV 2s kilder, og kritiserte utspillet til Amundsen.

Listhaug skal ifølge TV 2s kilder sagt at utspillet gjorde regjeringsforhandlingene vanskeligere. Ei heller er det Fremskrittspartiets politikk.

Christian Tybring-Gjedde tok derimot Amundsen i forsvar, og mente i likhet med Amundsen at uttalelsene til Steffensen og Wiborg var et klart brudd på de interne spillereglene. Amundsen mener de to kollegene burde kontaktet han før de uttalte seg i media.

I det interne møtet skal Amundsen ha gitt uttrykk for at partikollegene hadde stemplet han som en rasist og tolket han i verste mening.

Tybring-Gjedde skal ha advart om at det da skulle bli mange utspill, hvis man skulle rykke ut i mediene hver gang man ble opprørt.

​Den tidligere justisministeren skal likevel ha tatt selvkritikk for at han ikke hadde varslet partifeller om at det kom en sak i TV 2.

Etter det TV 2 erfarer skal ikke en gang partiets innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, ha vært informert om utspillet.