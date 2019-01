Den 42 år gamle kvinnen døde den 25. april 2017. Dødsårsaken fremsto lenge som uklar, men politiet valgte å åpne etterforskning av saken. Ektemannen ble tidlig siktet.

Mannen ble senere tiltalt for drapet. Nå har tiltalen frafalt.

Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen sier nå til TV 2 at tiltalebeslutningen om drapstiltale er endret på grunn av bevisets stilling.

– Opplysninger fra sakkyndige gjør at det er usikkerhet knyttet til dødsårsak, sier Stolt-Nielsen.​

49-åringen er dermed å anse som uskyldig. Han har hele tiden avvist at han hadde noe med dødsfallet å gjøre.

Mannens forsvarer, Karoline Lødemel, sier til TV 2 at mannen er lettet, og at han er glad for å ha blitt trodd. Nå ønsker han oppreisning etter å ha tilbrakt i underkant av to år som drapsmistenkt.

– Han vil fremme krav om erstatning for uberettiget straffeforfølgning, sier Lødemel.

Mannen satt varetektsfengslet i ett år, frem til saken ble utsatt i mai i fjor.

Har tidligere blitt utsatt

49-åringen skulle møte i retten 28. mai i fjor, men saken ble da utsatt i siste liten som følge av en sakkyndigrapport som konkluderte med at dødsårsaken ikke kunne fastslås. Det kom også frem at dødsfallet kunne skyldes en hjerterelatert sykdom.

Mannen håper at parets sønn vil flytte tilbake til ham innen få uker.

Politiet behandlet dødsfallet mistenkelig fra starten av. Ifølge Bergens tidende mente politiet at ektemannens opptreden var oppsiktsvekkende, og de skal blant annet ha gransket mannens kontakt med et forsikringsselskap angående konas livsforsikring.