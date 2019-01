Brexit-kaos skaper usikkerhet blant utlendinger i Storbritannia

Gjennom vinduet til annekset til Den norske sjømannskirken i London høres taktfaste trommeslag. Kirken fungerer også som øvingslokale for Mattis Moviken.

I tillegg til å være altmuligmann i kirken, er 30-åringen også er trommis i bandet Amini.

Som mange utlendinger i Storbritannia, er Mattis hoderystende til kaoset og krisen brexit har utløst. Han tror det er de unge som får smake konsekvensene:

– Britene har på en måte ødelagt litt for neste generasjon, mener Mattis.

— Det er ganske vilt å måtte forlate noe som er så viktig for handel og import. Et flertall av unge stemte for å bli i EU, men det er de som må leve med konsekvensene av brexit, sier Mattis.

Politisk krise

I 2016 stemte et flertall på 51,8 prosent av britene for å for å melde landet ut av EU etter en folkeavstemming. Men i tiden etterpå har politikerne kranglet så busta fyker om hva slags tilknytning Storbritannia skal ha til EU.

I midten av januar stemte et stort flertall av parlamentsmedlemmene ned statsminister Theresa Mays avtale med EU, og landet ble kastet ut i et brexit-kaos uten sidestykke.

Usikkerheten om framtiden merkes ekstra godt blant de 9,5 millioner utlendingene som bor i Storbritannia.

Australske Kassy Light (28) og norske Mattis Moviken (30) er blant utlendingene som merker usikkerheten i kjølvannet i brexit-kaoset. Foto: Kjetil Iden

Sammen med australske Kassy (28), bor Mattis i en leilighet i andre etasje i Sjømannskirken. Brexit har ført til mye papirarbeid og usikkerhet.

— I oktober går visumet mitt ut og jeg må søke for permanent oppholdstillatelse for å bli boende, forteller Kassy.

— Avhengig av hva som skjer med brexit, kan reglene bli endret. Jeg er ærlig talt ikke sikker på hva som skjer. For oss som et par var det et sjokk, og vi følte på usikkerheten.

Mattis mener folkeavstemmingen ble gjennomført på feil grunnlag:

— I etterkant er ikke folk sikker på hvorfor de stemte på å gå ut. Den avtalen vi nå får er mye verre enn noe som helst, så jeg tror mange angrer på at de stemte på å gå ut av EU.